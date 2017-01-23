Где пропадали кишинёвцы в эти выходные

В музеях, театрах и кинотеатрах было многолюдно в эти выходные.Культурно провести свой досуг решила как молодёжь, так и старшее поколение.

После реставрации популярностью у граждан пользуется Национальный художественный музей. В прошлом году его посетили на 20 тысяч человек больше, чем в 2015-ом. Особенно оживлённо здесь бывает в последнее воскресенье месяца, когда вход бесплатный.

"Радует, что здесь бывают посетители. И молодёжь, и те, кто постарше проводят у нас по несколько часов. Для студентов вход стоит пять леев, для детей - два", - сказал директор Национального художественного музея Тудор Збырня.

Многолюдно было и в Национальном театре оперы и балета, где на этой неделе шёл балет "Щелкунчик". По словам администрации, билеты на представление были распроданы за несколько дней.

Молодёжь в выходные предпочитает посещать кинотеатры. Там же можно было встретить и родителей с маленькими детьми.

"Кинотеатр лишь один из вариантов на выбор".

"У нас не так много времени всегда, поэтому мы решили сходить в кино".

По данным статистики, зачастую выбор граждан, как провести досуг, зависит от их заработка и образования.