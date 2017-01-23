23 Января 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
С начала года цены на квартиры в новостройках упали на 9%
23.01.2017

В этом году цены на жилье снизились. По словам риелторов, с начала года стоимость квадратного метра в новостройках упала на 9%.  

Самые дешевые квартиры на Чеканах. Там за квадратный метр просят 462 евро. Более чем на 6% упали в цене квартиры на Буюканах, где стоимость квадратного метра достигает 500 евро. Почти на столько же подешевели квартиры на Ботанике - там квадратный метр оценивается в 545 евро.

На 3% упала в цене недвижимость в Центре и на Рышкановке, где за квадратный метр просят 800 и 560 евро соответственно. ​


 
Количество просмотров:
28
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.