Примерно 180 женщин умирают ежегодно в Молдове от рака шейки матки

Примерно 180 женщин ежегодно умирают в нашей стране от рака шейки матки. За год в Молдове регистрируют до 350 новых случаев этого заболевания. Таковы данные Минздрава. Ведомство отмечает, что рак шейки матки занимает седьмое место в структуре онкологических заболеваний и, в основном, поражает женщин в возрасте от 35 до 60 лет.

По словам врачей, почти все случаи рака шейки матки вызваны инфекциями штамма вируса папилломы человека. Он передается половым путем. От этой болезни страдают только женщины, мужчины являются лишь носителями.

Для предотвращения болезни, Минздрав разработал программу вакцинации против рака шейки матки на ближайшие два года. В рамках кампании прививку получат примерно 15 тысяч девочек в возрасте десяти лет. В Молдове отметят Европейскую неделю предотвращения рака шейки матки, целью которой станет кампания по информированию населения об этой болезни.