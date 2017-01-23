Внедрение УВЗСТ в приднестровском регионе – происходит ли она? OP-ED

Дионис Ченуша

На сегодняшний день, хотя прошёл уже год с момента расширения Углублённой и всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ) на всю территорию Молдовы, то есть и на приднестровский регион, отсутствует официальное подтверждение того, что на этом направлении имеется какой-либо прогресс. Нехватка информации порождает подозрения, и, возможно, вводит в заблуждение относительно истинного положения дел в плане равнения Тирасполя на обязательства Кишинёва о либерализации торговли с ЕС. Потому эта статья призвана прояснить некоторые аспекты (упомянутые в статье IPN от 12 января), а также представить комплексное видение УВЗСТ в приднестровском регионе, сформулировав вопросы к властям и европейским партнёрам.

Нахождение приемлемой формулы

Согласно обязательствам перед Евросоюзом, с 1 января 2016 года УВЗСТ действует в обязательном порядке на всей территории страны. Это положение вытекает из Соглашения об ассоциации (ст. 462), подписанного в июне 2014 года и вступившего в силу в июле 2016 года. Игнорирование этого положения может повлечь за собой серьёзные последствия, а именно – привести к отмене льготного торгового режима на той территории, где он не соблюдается, то есть в приднестровском регионе.

На протяжении 2015 года Кишинёв и Тирасполь вели переговоры, чтобы найти приемлемую формулу, которая позволила бы применять ряд аспектов УВЗСТ в сфере торговли (отмена пошлин на импорт из ЕС, соблюдение требований к качеству, обеспечение центральным властям доступа для осуществления надзорных мер и т.д.). В обмен на это предприятия из приднестровского региона по-прежнему имели возможность экспортировать продукцию в ЕС.

В ноябре 2015 года Брюссель получил от молдавских властей список с обязательствами Тирасполя, названными мерами по облегчению доступа на европейский рынок для приднестровских предприятий. ЕС выступил посредником при согласовании позиций сторон, избежав излишней огласки, чтобы не помешать ходу переговоров, которые и без того были непростыми. Но за надлежащее выполнение положений УВЗСТ отвечает не Евросоюз, а Кишинёв и Тирасполь. Наконец, сепаратистская администрация дала согласие на выполнение ряда мер, одобренных Кишинёвом и ЕС. Позднее, 18 декабря 2015 г., вышестоящее учреждение, созданное на основании Соглашения об ассоциации – Совет ассоциации ЕС–Молдова – принял решение о том, что УВЗСТ будет действовать на всей территории страны с 1 января 2016 года.

„Механизм”, на который согласился Тирасполь

На самом деле нет никакого чёткого механизма, с помощью которого молдавская сторона обеспечивает реализацию УВЗСТ в приднестровском регионе. Есть лишь пакет обязательств Тирасполя („дорожная карта”), не известных широкой общественности. Многие из этих мер были внедрены ранее, в период режима автономных торговых преференций, и по-прежнему остаются в силе (такие как доступ для профильных правобережных структур на предприятия-экспортёры из приднестровского региона).

Самыми проблемными являются меры, в основном касающиеся отмены и снижения пошлин на импорт из ЕС, объём которых составляет 10–15 миллионов долларов США, или около 5% от доходов бюджета региона. Ведь отказ от этих доходов должен быть компенсирован из иных источников. Основным решением, которое считается наиболее подходящим, но при этом трудным, является реформирование налоговой политики и введение НДС, который в настоящее время в регионе не взимается. Введение НДС отразится на стоимости импортируемых потребительских товаров. Это неизбежно скажется на покупательной способности жителей региона и отразится на отношении общества к сепаратистским властям.

„Механизм” внедрения компонентов УВЗСТ напрямую зависит от политических расчётов Тирасполя, связанных с экономическими интересами холдинга „Шериф”, который взял под свой контроль законодательную и исполнительную ветви власти в сепаратистском регионе. В то же время, как и в случае других действий Тирасполя в отношении Кишинёва и ЕС, прогресс в рамках этого „механизма”, с самого момента его оформления в 2015 году, невозможен без согласия России.

Происходит ли внедрение УВЗСТ?

В соответствии с решением Совета ассоциации ЕС–Молдова от декабря 2015 года, применение УВЗСТ в приднестровском регионе должно было быть рассмотрено повторно спустя 10 месяцев, то есть в ноябре 2016 года, а в дальнейшем этот пересмотр должен производиться один раз в год.

Согласно этому же решению, контроль за реализацией УВЗСТ осуществляет Комитет ассоциации (состоящий из высокопоставленных молдавских и европейских чиновников), который не менее одного раза в год должен отчитываться о достигнутом прогрессе перед Советом ассоциации, в состав которого входят члены правительства Молдовы и представители Брюсселя (Комиссии и Совета ЕС). Ни одно из положений не налагает на Кишинёв или Брюссель обязательство представлять результаты мониторинга в открытом порядке.

Из содержания решения Совета ассоциации следует, что власти должны быть в курсе относительно фазы внедрения УВЗСТ в приднестровском регионе. Но отсутствие сведений о результатах мониторинга показывает, что власти не слишком озабочены прозрачностью этого процесса.

Нежелание кишинёвских властей и Брюсселя извлечь на свет эту тему связано с ситуацией в приднестровском регионе. Ведь, с одной стороны, европейцы и Кишинёв стремятся сохранить молчание вокруг этой темы, столь чувствительной для Тирасполя, который вынужден сочетать евразийскую интеграцию, как свою неизменную геополитическую цель, с постепенной фактической либерализацией торговли с ЕС – как экономической целью (IPN, сентябрь 2016 г.). С другой стороны, молчание Кишинёва и Европейского союза (в рамках Совета ассоциации) может означать, что Тирасполь ещё не выполнил ничего существенного, и в целом процесс протекает крайне сложно.

Политическая ситуация в регионе отличается нестабильностью, и холдинг „Шериф”, слившийся с политической властью в Тирасполе, хочет извлечь выгоду из действовавших ранее торговых преференций, желательно – без внесения каких-либо изменений в налоговой сфере (введение НДС). Поэтому Кишинёв и Брюссель внимательно следят за действиями нового тираспольского лидера Вадима Красносельского и законодательного органа сепаратистского региона, в котором доминируют подконтрольные „Шерифу” лица.

Для ЕС важную роль играют сокращение и постепенная отмена импортных пошлин, поэтому начало корректировки тарифов в рамках таможенной политики для ряда категорий продуктов (Тираспольская администрация, декабрь 2016 г.) является положительным знаком. Но это выглядит недостаточным для того, чтобы показать, что компоненты УВЗСТ на самом деле и необратимо внедряются регионом и в регионе. Например, цели новой тираспольской администрации входят в противоречие с этими ожиданиями. Так, исключается увеличение налоговой нагрузки для предприятий региона и физических лиц. Напротив, в 2017 году Красносельский запланировал новые налоговые льготы и послабления. Такого рода решения отнюдь не благоприятствуют введению налога на добавленную стоимость, который стал бы дополнительным стимулом к снижению или отмене пошлин на импорт.

Вместо заключения...

До сих пор Кишинёв или Брюссель не представили никаких явных доказательств того, что Тирасполь внедряет центральные компоненты УВЗСТ, то есть снижает или отменяет пошлины на импорт из стран ЕС.

При этом экспорт из приднестровского региона продолжает поступать на рынок ЕС в рамках старой практики, действовавшей в период режима автономных торговых преференций, но только потому, что Тирасполь обязался внедрять УВЗСТ. Таким образом, пока мы можем говорить о том, что европейская сторона и Кишинёв реализуют УВЗСТ (что позволяет Тирасполю осуществлять экспорт). О приднестровском регионе этого сказать нельзя.

Прозрачность внедрения УВЗСТ в приднестровском регионе игнорируется, хотя этот принцип является неотъемлемой частью Соглашения об ассоциации. И Кишинёв, и Брюссель обязаны информировать общественность Молдовы и ЕС о положении дел.

В конечном итоге, возможный „механизм” внедрения УВЗСТ в сепаратистском регионе должен быть, прежде всего, институционально оформлен, а затем обнародован, включая и результаты мониторинга. В противном случае складывается впечатление, что этот процесс засекречен, а определённые вещи намеренно скрывают от молдавской и европейской общественности.