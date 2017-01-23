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Экономика
Власти готовят повышение тарифа на воду под видом замены счетчиков
23.01.2017

Примар Кишинева Дорин Киртоакэ и глава предприятия Apă-Canal Chișinău Вероника Херца считают, что установленные кишиневцами стандартизированные водомеры наносят ущерб предприятию и должны быть заменены на более дорогостоящие приборы.

Об этом столичные чиновники заявили в ходе проведенной в пятницу пресс-конференции, на которой объявили, что в текущем году начнется тотальная замена счетчиков потребления воды на электронные стоимостью 1000 леев.

Киртоакэ объявил, что замена счетчиков проводится в рамках законтрактованного уже кредита в 63 миллиона евро и обойдется в 8 миллионов евро. Остальные затраты будут касаться ремонта насосной станции, очистных сооружений, а также магистральных сетей.

По словам чиновников, установка более дорогостоящих счетчиков должна решить проблему незаконного распределения на всех потребителей воды потерь поставщика, несмотря на почти 100-процентную «конторизацию» всего жилого фонда Кишинева.

Хотя Киртоакэ и отрицал возможное влияние установки счетчиков на повышение тарифа, в определенный момент он признал, что эта часть проекта «несущественно» повлияет на тариф: «Тариф на воду будет предполагать запланированные инвестиции в очистные сооружения, на насосной станции, в 200 км водопроводных и канализационных сетей Кишинева».

Примар Кишинева просил поверить ему, «что эти счетчики никак даже не заметны во все этой инвестиции в 63 миллиона евро». «Эти счетчики не могут повлиять на возможный рост тарифа на воду», - заявил Киртоакэ, признав, что вопрос о повышении тарифа на воду находится на рассмотрении в национальном агентстве по регулированию в энергетике.

Жилой фонд Кишинева - около 260 тысяч квартир, приборы учета воды установлены в 97 процентах квартир. Несмотря на обязанность поставщика устанавливать водомеры за свой счет, муниципальное предприятие возложило ее на плечи потребителей. С апреля 2016 года, в нарушение нормативной базы, потребителей обязывают оплачивать сверх показаний счетчиков потери поставщика. Это происходит несмотря на то, что ни один счетчик не может быть установлен потребителем при отсутствии сертификата стандартизации, а также с обязательной регистрацией в предприятиях ЖКХ.


 
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