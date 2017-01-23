Тихий переворот в молдавском парламенте. Коррупция заменила политику в высшем законодательном органе страны

Сергей ТКАЧ

Источники, близкие к Демпартии, все чаще говорят о возможности присоединения депутатов из так называемой социал-демократической платформы к фракции ДПМ. Эти новые движения, а также возможная миграция из других фракций выносит в первый ряд по важности вопрос, который почему-то ушел в тень и игнорировался. А ведь нынешний правящий режим ДПМ фактически возник и держится именно на явлении, имеющем четкое определение – политическая коррупция.

Коррупционное древо Молдовы

О существовании в Молдове масштабной коррупции, охватившей все общество, не говорит разве что ленивый. Постоянно указывают на этот социальный порок и внешние партнеры нынешней власти. Однако далеко не все отдают себе отчет в том, что коррупция не просто свила себе гнездо в молдавском государстве, а стала его сутью. Это не только отдельные чиновники, судьи, полицейские, прокуроры, налоговики, врачи, педагоги и прочие «государевы люди», «берущие на лапу». Они лишь «ветки» и «листочки» молдавского коррупционного древа, взращенного системой. Семя, «косточка», давшая жизнь растению, - парламент.

Молдова является парламентской страной, и законодатели здесь определяют практически все. Поэтому рассадник коррупции в стране – это парламент. Все остальные виды мздоимства и незаконного обогащения за счет должностей произрастают из коррупции политической.

Тихий госпереворот

В Молдове политическая коррупция доведена до уровня совершенства и, можно сказать, превратилась в «искусство».

Ровно год назад в стенах парламента был произведен тихий государственный переворот – было объявлено о массовом выходе депутатов из крупных партийных фракций и формировании так называемого «большинства». Это «большинство» во главе с ДПМ и захватило власть в стране, а также сформировало свое правительство.

Некоторые депутаты раскрыли «секреты» тайной спецоперации ДПМ. Для сколачивания «большинства» использовались разные методы: подкуп, запугивание, шантаж с помощью компромата, предложения касались бизнеса, крупных административных должностей, излечения выгоды из политического влияния, «крышевания», использовались и прочие криминальные приемы. По сути ДПМ осуществила рейдерские атаки по захвату политического капитала партий-конкурентов (ПКРМ и ЛДПМ).

Все это и является элементами системы политической коррупции.

Воля избирателя искажена

То, что произошло в молдавском парламенте год назад, действительно стало своего рода феноменом, потому что до этого политическая коррупция была фрагментарной, а в определенный период деятельности парламента (когда ПКРМ обладала конституционным большинством), подобная практика утратила смысл – решение принимала одна партия, а по существу и один человек – Владимир Воронин.

В чем же опасность того, что произошло в молдавском парламенте в январе 2016 года?

Первое. «Молдавские ведомости» уже не раз отмечали, что в результате массовой миграции депутатов произошло искажение волеизъявления народа. На выборах граждане голосовали за партии и их программы. Покинув фракции, депутаты нарушили мандат, который им был дан избирателями. Поскольку из парламентских фракций уходили массово, то здесь речь идет о полном искажении результатов выборов 2014 г. Сегодня депутаты, вошедшие в так называемое «большинство» во главе с ДПМ, представляют только себя и своего патрона - Влада Плахотнюка.

Фактически нынешний парламент утратил легитимность, так как легитимность ему может дать только избиратель. Сегодня все формальные атрибуты законности у парламента вроде бы есть, а по сути ДПМ, повыдергивав депутатов из парламентских фракций, узурпировала власть в стране.

Абсурдность ситуации подчеркивают последние опросы общественного мнения. ДПМ (а значит и «большинство») поддерживают от силы 7-8 % населения. Если исключить влияние административного ресурса и также монопольное положение СМИ, принадлежащих олигарху, то поддержка режима ДПМ будет еще меньше.

В этой связи вывод о том, что страной управляет антинародный режим, захвативший власть с помощью политической коррупции, является совершенно оправданным.

Смерть «Кощея» молдавской коррупции

Второе. Поскольку коррупция сегодня является лицом молдавского политического класса и «сердцем» сформировавшейся системы, то борьба с явлением может быть успешной только в том случае, если очищение начнется в парламенте, а так называемое «большинство» будет ликвидировано.

Никакие изменения в обществе, реформы в экономике, медицине, пенсионной системе и т.д. невозможны, пока все это делается руками политических коррупционеров.

Для добрых дел требуются чистые руки и светлые намерения.

Помните сказочного персонажа Кощея Бессмертного? Так вот, сегодня Молдова имеет своего Кощея Бессмертного - коррупционный режим. Что в сказке говорится о том, как убить Кощея? «На острове дуб стоит, под дубом сундук зарыт, в сундуке – заяц, в зайце – утка, в утке – яйцо, а в яйце – смерть Кощея». Так вот «яйцо» – это парламент. Не уничтожив коррупцию среди депутатов, смешно рассуждать о борьбе с коррупцией как таковой.

Депутаты оптом и в розницу

Третье. Если законодательство сохранится в прежнем виде, то любые разговоры о возможных переменах в результате парламентских выборов, очередных или досрочных, теряют всякий смысл. Режим будет реинкарнировать, а ситуация повторяться. Без изменений в законодательстве блокировать политическую коррупцию не получится.

И здесь мы подходим к самому главному – как же это сделать?

Поскольку до сих пор молдавский избиратель голосовал за партии и их программы, то представляется логичным ввести норму, согласно которой депутат, покинувший свою партийную фракцию, автоматически лишается мандата. И это логично, так как выход означает отказ выполнять программные цели, за которые голосовал избиратель.

Если депутат решает выйти из фракции, то его мандат должен переходить к следующему кандидату в партийном списке. И таким образом, можно исключить возможность штучной или мелкооптовой покупки депутатов «денежными мешками».

Конечно, остается возможность сговора и приобретения голосов всей фракции. К сожалению, каким-либо образом пресечь подобные действия до очередных или внеочередных выборов невозможно. Единственная гарантия от подобных явлений правильный и осознанный выбор избирателей.

Может быть создан механизм роспуска парламента через ассоциации избирателей. Их статус и механизм формирования тогда следует прописать в избирательном Кодексе.

Могут быть разработаны и иные механизмы роспуска парламента, скажем, решением президента, которого сейчас в Молдове избирают общенародно. Например, в случае, если парламентские фракции в общей сложности покинуло более 6% из 101 депутата, то в таком случае президент обязан распустить парламент.

Нет смысла сейчас детально расписывать все возможные варианты и объяснять нюансы, так пока отсутствует сам социальный запрос на подобные действия.

В случае, если такие инициативы появятся, например, со стороны президента, то непременно возникнет и вопрос о том, как их реализовать.

Кто будет «за», а кто «против»

Само собой разумеется, что нынешнее так называемое парламентское «большинство» подобную идею отвергнет и будет всячески препятствовать ее реализации. Поэтому остается лишь один путь – законодательный или конституционный референдум.

Какие политические силы могут быть в нем заинтересованы?

Прежде всего те партии, которые пострадали в результате рейдерских атак ( ПКРМ, ЛДПМ и даже ЛПМ). Вероятно, такую инициативу поддержит и ПСРМ.

Скорее всего, скажет «да» этой идее и «Наша партия», борющаяся с режимом Влада Плахотнюка.

Захотят ли поддержать законодательные изменения Партия платформа DA и PAS – сказать трудно.

Несмотря на то, что PAS объявила своей главной целью борьбу с коррупцией, она на самом деле ведет смертельный бой с Игорем Додоном и ПСРМ. Партия Платформа DA следует в фарватере PAS и также выступает с нападками на Додона вместо того, чтобы наносить удары по режиму. Чего стоят разговоры Майи Санду о борьбе с коррупцией, когда она не предлагает механизмы уничтожения политической коррупции в парламенте, то есть самое главное?

Почему бездействуют ПКРМ и ЛДПМ?

Однако если молдавские политические силы и лидеры сумеют выйти за рамки своих личных амбиций и узкопартийных целей, то добиться изменений, блокирующих политическую коррупцию, все-таки возможно.

Скажем, проведение через референдум нормы о немедленном лишении мандата депутатов, вышедших из своих фракций (в том числе нынешнего созыва), приведет к распаду так называемого «большинства» и восстановлению исходной численности парламентских фракций ПКРМ и ЛДПМ за счет кооптирования новых людей из партийных списков.

Отношение политических сил к подобной идее весьма показательно.

Прошел год, после того как Плахотнюк экспроприировал депутатов из фракций ПКРМ

и ЛДПМ. За это время данные политформирования не предприняли никаких заметных действий, чтобы исправить положение дел.

Это говорит о том, что они либо смирились с ситуацией и понимают, что у них нет политического будущего, и им незачем предотвращать грядущие попытки политического рейдерства.

Либо уход депутатов произошел по взаимной договоренности.

Нельзя же думать, что в этих политформированиях нет людей, способных подготовить законопроект, блокирующий такие действия хотя бы в будущем, и желающих что-то предпринять для борьбы с феноменом политической коррупции.

Или можно?

Маленькая парламентская революция

Как бы ни было на самом деле, но лишь инициирование партиями и депутатами изменений в законодательстве будет свидетельствовать о том, что в стране появились силы, желающие покончить с политической коррупцией не на словах, а на деле, что они уважают мнение народа, выраженное во время парламентских выборов.

Таким образом, если законодательно блокировать политическую коррупцию среди депутатов еще до выборов 2018 года, то в парламенте может произойти тихий переворот, маленькая «революция»: восстановится расклад сил, полученный в результате волеизъявления избирателей в 2016 году, а созданное ДПМ «большинство» распадется.

Если захватившие молдавский парламент силы введут выборы по одномандатным округам раньше, чем будут приняты меры по ликвидации политической коррупции, то перед оппонентами власти встанут совершенно другие задачи.

Что они будут собой представлять и как их решать – тема отдельного разговора.