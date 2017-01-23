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Экономика
Почему ЖДМ заплатила огромный штраф?
23.01.2017

Железная дорога Молдовы выплатила в пользу государственного бюджета штраф в размере 1 389 039 леев.
Штраф был наложен в результате иска в суде, поданного Советом по конкуренции в 2013 году за нарушение предприятием Закона о защите конкуренции, говорится в пресс-релизе совета.

ЖДМ была обвинена в том, что применила в отношении некоторых экономических агентов дифференцированные по сравнению с другими хозяйствующими субъектами тарифы для оказания услуг по транспортировке железнодорожных грузов, поставив их в невыгодное положение.

Директор ГП „Железная дорога Молдовы” Юрий Топала заявил для IPN, что возглавляемое им ведомство „было наказано несправедливо Советом по конкуренции”. Директор говорит, что со счетов учреждения были „изъяты в нарушение закона” более 1,3 млн. леев. Юрий Топала сожалеет об этом решении Совета по конкуренции.


 
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