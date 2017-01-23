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Игорь Додон оспаривает избрание Эдуарда Харунжена на должность генерального прокурора
23.01.2017

Президент Игорь Додон инициирует процедуру оспаривания результатов конкурса по избранию Эдуарда Харунжена на должность генерального прокурора. Глава государства отмечает, что правовые нормы, которые устанавливают порядок и пределы проведения конкурса, были проигнорированы Высшим советом прокуроров, передает IPN.

Игорь Додон ссылается на то, что Эдуард Харунжена не мог быть выдвинут в качестве кандидата на том основании, что закон о прокуратуре запрещает лицам, занимающим в течение последних шести месяцев должность члена Высшего совета прокуроров, баллотироваться на пост генерального прокурора.

„В то же время, несмотря на то, что согласно закону прокуроры-члены Высшего совета прокуроров должны были быть откомандированы с работы, это не было сделано, что ставит под сомнение их объективность и беспристрастность по той простой причине, что они были непосредственно подчиненными господина Эдуарда Харунжена”, отмечает президент на своей странице в Facebook.

По мнению Игоря Додона, на эту должность должен прийти человек, который соответствует занимаемой должности в прозрачной форме. „Я приложу все законные усилия для достижения этой цели”, отмечает глава государства.

Эдуард Харунжен был назначен генеральным прокурором указом президента Николаем Тимофти 8 декабря 2016 года, на следующий день после того, как Высший совет прокуроров определил его победителем конкурса на замещение должности генерального прокурора.


 
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