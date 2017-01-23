Канду выразил позицию ДПМ по поводу намерения Додона запретить открытие бюро НАТО

Президент Молдовы Игорь Додон собирается предпринять меры для того, чтобы отменить вступившее в силу соглашение об открытии офиса связи НАТО в Кишиневе. Об этом он сообщил в интервью Russia Today.

Додон отметил, что в начале февраля собирается с рабочим визитом в Брюссель, где встретится с лидерами стран Североатлантического альянса. И на этих встречах будет добиваться публичного признания нейтрального статуса Молдовы. Комментируя это заявление, председатель парламента Андриан Канду подчеркнул, что нейтралитет республики прописан в Конституции.

"Нет никаких оснований считать, что Молдова потеряет этот статус, так что опасения президента необоснованы", - написал спикер в фейсбуке. Соглашение об открытии офиса связи НАТО в Кишиневе в ноябре прошлого года подписали премьер Павел Филип и генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

В соглашении указано, что это - гражданское ведомство.