Додон намерен потребовать признания нейтралитета Молдовы и жестко высказывается относительно офиса НАТО в Кишиневе

Президент Игорь Додон заявил, что сделает все возможное для того, чтобы аннулировать решение об открытии офиса НАТО в Кишиневе. Вместе с тем, он намерен потребовать от лидеров стран-членов Североатлантического альянса публично признать нейтралитет нашей страны. Об этом глава государства заявил в интервью для Russia Today.

«Не случайно факт подписания Соглашения об открытии офиса НАТО было подписано до того, как я вступил в должность, потому что было понятно, что буду пытаться это остановить. Разумеется, придется много поработать для того, чтобы аннулировать это решение», - отметил Додон.

Также он отметил, что в начале февраля отправится в Брюссель на встречу с лидерами НАТО: «Мы уже сделали официальный запрос».

«Я хочу знать, если они готовы ещё раз публично поддержать и подписать соглашение, которое признает нейтралитет Республики Молдова», - отметил Додон.

Напомним, что 29 ноября 2016 года премьер-министр Павел Филип и генсек НАТО Йенс Столтенберг подписали в Брюсселе соглашение об открытии офиса НАТО в Кишиневе. Оно может открыться весной 2017 года.