Почему Молдове нужен кодекс об оплате труда

Ситуация в законодательстве и нормативных актах правительства в части оплаты труда - самый больной вопрос для всех нас. Ведь все мы трудимся во имя зарплаты и живем на заработанные деньги. Как же государство выполняет свою ответственную миссию регламентирования наших заработков?

Принципиальные законы и беспринципные приложения к ним

При анализе законодательства об оплате труда возникает множество вопросов.

Например, для 23-го уровня оплаты труда, а это министры, предусмотрены пять ступеней оплаты труда. Для первой (самой низкой) оклад – 7800 лей, для пятой – 10 140 лей. Однако министрам установлен оклад в 7100 лей - ниже нижней ступени. Депутатам – тоже 7100 лей.

Далее: гендиректору антикоррупционного центра – 10 500 лей, президенту – 9600 лей, директору службы госохраны – 9585 лей, генпримару Кишинева и башкану Гагаузии – 9500 лей, народному адвокату – 9180 лей, председателю парламента и премьеру – только по 8800 лей.

Таким образом, сначала в законах красиво декларируется, что оплата труда должна осуществляться в зависимости от задач и обязанностей занимаемой должности. И уже потом, в приложениях к тем же законам, установлены оклады с нарушением указанного принципа.

Зарплата президента – на уровне зарплаты уборщицы в крупной фирме

Иначе как объяснить тот факт, что оклад президента ниже, чем директора антикоррупционного центра?

И почему разница в окладах президента и начальника его госохраны всего в 15 лей?

Почему у народного адвоката оклад выше, чем у спикера и у премьера?

Почему у депутатов такие же оклады, как у министров? Разве выполняемые ими функции и иерархия должностей сопоставимы?

Почему у начальника генерального штаба со статусом первого замминистра обороны по закону оклады равны 2250-3000 лей, в то время как у всех замминистра - 6500 лей? То есть у начальника генштаба (!) оклад втрое ниже, чем у замминистра, и находится на уровне минимальной гарантийной правительством зарплаты в реальном секторе – 2100 лей.

Просто стыд!

Нигде в мире такой неразберихи я не нашел, только у нас, да разве еще в России, где мэр столицы и ректоры вузов получают официально в 7-8 раз больше, чем президент. ​

Должность Молдова Россия Румыния лей мд евро руб. тыс. евро тыс. лей рум. евро Президент 9600 447 642 9,26 21540 4765 Пред.парламента, сената, премьер 8800 409 513 7,4 21200 4690 Министр 7100 330 340-710 4,9-10,2 19055 4215 Народный адвокат 9180 427 438 6,3 19055 4215 Генеральный примар 9500 442 5 млн. 72,1 19055 4215 Ректор 6710 312 2-4,5 млн. 28,8-64,9 10550 2335

Такая же ситуация у нас и с другими должностями.

Например, у начальников секретариата высшего совета магистратуры и высшего совета прокуроров – 22-й уровень оплаты труда - такой же, как у генерального секретариата парламента. Но ведь в секретариате парламента есть аппарат из 603 служащих!

У секретаря муниципия Кишинэу и у секретаря народного адвоката уровень оплаты – 19-й, а у секретарей судов – всего 12-й. Вряд ли разница между функциями различается вдвое. И если оклады президента и генпримара отличаются только на 1 процент (100 лей), то почему так велика разница между зарплатами их секретарей?

Почему минимальные оклады в бюджетном секторе - 1000 лей, в частном – 2100?

Законом об оплате бюджетников предусмотрены тарифные ставки труда бюджетников: для первого разряда – 1000 лей, для 25-го, высшего, – 2000 лей.

В то же время постановлением правительства №165/2010 с 1 мая 2016 года установлено: гарантированный минимальный размер заработной платы в учреждениях, на хозрасчетных предприятиях, организациях независимо от вида собственности и организационно-правовой формы должен быть не менее 2100 лей в месяц.

И здесь два варианта: либо правительство превысило свои полномочия и установило незаконные минимальные зарплаты, либо закон устарел и давно надо бы его пересмотреть и привести в соответствие с реалиями.

Следует уточнить, что в 2005 году, на момент принятия закона, тарифные ставки для 1-25 разрядов составляли 400-500 – 1200-1500 лей. А с июля 2014 года – 1000-2000 лей. И с тех пор ставки в законе не пересматривали. Хотя правительство ежегодно устанавливало гарантированный минимальный размер заработной платы – 1560 лей с 1 мая 2014 года, 1900 лей с 1 мая 2015 года и 2100 лей с 1 мая 2016 года. Ясно, что и закон следует пересматривать ежегодно.

Когда закон не нужен

Но что толку с того, что есть и закон об оплате бюджетников, и всевозможные правительственные положения?

Они не потребовались, когда МВД предложило на прошлой неделе надбавки по 1000 лей и еще по 50 процентов к окладам всем полицейским, служащим СИБ и карабинерам. Но при той же законодательно-нормативной базе так и не смогли урегулировать вопрос о зарплатах педагогов.

Доброжелатели: повысить зарплату одним учителям путем увольнений других и сокращения зарплат третьим

А ведь это назревает давно. Приглашали экспертов, а в декабре на совещании в минобразования обнародовали предложения эстонских аналитиков. Предложения вот какие:разработать новую формулу оплаты труда педагогов, основанную на результатах профессиональных достижений (indicatori de performanță), а сэкономленные деньги направить на рост зарплаты. То есть у одних отберут - другим дадут?

Еще советы: уменьшить количество директоров (возможно, имеются в виду завучи?); назначать директорами лиц с менеджерской подготовкой (а кто будет готовить педагогов-менеджеров?); расширить права учебных учреждений (после того, как всем дана свобода использования финансов по определенной формуле, в зависимости от количества учеников?); пересмотреть систему присвоения классных чинов учителям (какова цель?).

Главная причина протеста учителей – утечка информации?

Все эти предложения должны были обсуждать с учителями, с министерствами и с местными властями. И, вероятнее всего, именно эти необдуманно принятые указания извне и стали главной причиной протеста педагогов: произошла утечка информации из отраслевого министерства, и педагоги в конце 2016 года узнали о предстоящих «революционных» преобразованиях в системе.

А не начать ли реформу оплаты труда в педагогике с министра?

Даже сокращение по одному директору или завучу во всех школах – это около 1500 единиц – ничего не даст с точки зрения надбавок к зарплатам 116 тысяч педагогов. А предложение найти директоров-менеджеров, может и стоит рассматривать, но после того, как и министром станет педагог-менеджер, а не журналист!

В связи с пересмотром системы назначения классных чинов для педагогов тоже ничего хорошего ждать не стоит. Ведь не рассматривается вопрос повышения бюджетных ассигнований для министерства. А простая карательная мера - ужесточение процедуры присвоения классных чинов – приведет к понижению чинов и зарплат. И это эксперты и министерство называют экономией?

Обидно, что ни министерство, ни приглашенные эксперты не изучили вопрос о том, почему около 70 процентов учителей работают на две ставки, а около 50 процентов – пенсионеры. Что делать, когда старики уйдут из системы?

Принятие «indicatori de performanță» - незаконно…

О том, что законодательно-нормативная база об оплате труда не в порядке, говорит и такой факт.

Все больше принимается предложений и постановлений правительства о применении метода оплаты труда по профессиональным достижениям (indicatori de performanță). Об этом уже позаботились в минздраве и собираются применить в минобразования. И никому не мешают действующие законы, в которых нет никакого упоминания о подобном методе оплаты труда.

… И подразумевает двойные стандарты

Мало того, я более чем уверен в том, что даже министры еще не разобрались, что это за показатели оценки по профессиональным достижениям, которые будут действовать после того, как врачам и педагогам присвоят классные чины.

А ведь де факто новые системы присвоения классности и оплаты труда по профессиональным показателям - не что иное, как двойные стандарты. Потому как если присвоен класс - надо платить зарплату с учетом этого класса, а не придумывать какие-то дополнительные показатели.

Два положения об оплате труда врачей действуют параллельно

Что, например, получилось с системой оплаты в медико-санитарных учреждениях? Условия оплаты труда работников бюджетной сферы регламентировались постановлением правительства №381/2006. В нем подробно расписаны всевозможные условия оплаты, в том числе и для медико-санитарных учреждений. Есть парадоксальные: например, надбавка за руководство – 15-75 процентов и надбавка для руководителей – 16-20 процентов!

Не изменяя этих действующих условий оплаты труда, правительство в июле 2016 года утверждает постановление №837/2016 об оплате труда работников публичных медико-санитарных учреждений, включенных в систему обязательного медицинского страхования. Оговорены и оклады. Но, без оглядки на предписания правительства об установлении минимальной гарантированной оплаты труда не менее чем в 2100 лей, установлено для медицинских регистраторов 2000 лей, для младшего медперсонала и неквалифицированных работников отрасли - 1900 лей.

Для чего, имея одно положение, приняли другое, да еще с нарушениями? Чтобы запутать и людей, и себя?

По молдавским законам можно плодить законы до бесконечности

Тем же постановлением от 2006 года утверждены условия оплаты для всех категорий педагогов. Предусмотрены: надбавки для стимулирования к дополнительному труду (видимо, имеется в виду работа на двух должностях) – 20-400 лей, в зависимости от ряда показателей; надбавка за руководство – 5-50 процентов; надбавка за выслугу лет – 10-30 процентов; надбавка для работников дошкольных учреждений в зависимости от количества детей (3-8) – 10-50 процентов. Почему сегодня все это хотят пересмотреть?

Впрочем, так со всеми категориями бюджетников. А все из-за того, что в законе об оплате их труда есть указание: проводить ее в соответствии с Конституцией (там ничего не сказано, как конкретно оплачивать труд бюджетников), в соответствии с этим самым законом (в нем мало конкретики) и другими нормативными актами. И эти «другие» можно плодить до бесконечности в соответствии с тем же законом!

Зачем нужен кодекс? Что мы знали, сколько нам должны

В кодекс об оплате труда можно и нужно объединить все законы и требования некоторых регламентов. Пора уйти от тиражирования положений, которые только вносят путаницу и сумятицу.

Пора выяснить конкретно, сколько может дать государство бюджетникам, госслужащим, работникам реального сектора, работникам предприятий и организаций на самофинансировании и прочим трудящимся.

И тогда не нужно будет придумывать всевозможные положения об оплате по показателям профессиональных достижений.

Начать придется с терминов

У нас в оригинале «salariat – persoană fizică (bărbat sau femeie) care prestează o muncă conform unei anumite specialităţi, calificări sau într-o anumită funcţie, în schimbul unui salariu, în baza contractului individual de muncă.

А в переводе: «работник – физическое лицо (мужчина или женщина), выполняющее работу, соответствующую определенной специальности, квалификации или должности, и получающее заработную плату на основании индивидуального трудового договора».

Но ведь «salariat» – от слова «salariu», зарплата, а«работник» – от слова «работа». И «работник» переводится не как «salariat», а как «angajat». Пора определиться, что первично, а что вторично. Если это понятие включено в закон об условиях оплаты - то наверняка первична зарплата, и тогда будет «salariat». В законе недопустимы подобные вольности.

Корень зла

В целом корень зла беззакония, в котором мы погрязли, - несоблюдение очевидных правил.

Если возникает проблема - не пытайтесь сразу найти решение, а проанализируйте все, что связано с предыдущим решением, и, в первую очередь, ищите ответ в законодательстве.

У нас в любом законе обязательно найдешь ссылки типа: «в соответствии с Конституцией», «настоящим законом», «в порядке, установленном правительством и другими нормативными актами». Далее следует приписка: мол, если наш закон противоречит международным соглашениям, то следует применять положения международного акта. Но если наш закон или подзаконный акт можно найти - то международные соглашения после ратификации парламентом не публикуют, их тексты не являются составной частью решения парламента о ратификации!

Далее следует обратиться к базе данных нормативных актов правительства. Это непростая задача. В первую очередь нужно обратить внимание на преамбулу нужного вам постановления. Согласно закону №317/2003 о нормативных актах правительства и других органов центрального и местного публичного управления, таковые могут быть изданы только во исполнение закона!

Если в соответствующем законе нет ссылки «в соответствии с положением, утвержденным правительством», - такие постановления правительства незаконны. Но только за прошлый год подобных незаконных постановлений - без ссылки на требования закона – принято около 30 процентов от общего числа: примерно 500!

А ссылки «в соответствии с законом таким-то» - без указания статьи или статей? Это тоже хитрая уловка чиновников, которой они пользуются всегда. Незаконны и постановления правительства, в которых дается ссылка не на закон, а на другие постановления того же правительства.

Думитру БАРБАЛАТ

Постскриптум: четыре закона об оплате труда плюс 235 постановлений минус 95 недействующих

Есть четыре основополагающих закона об оплате труда: закон №847/2002 об оплате труда, закон №355/2005 о системе оплаты труда в бюджетной сфере, закон 48/2012 о системе оплаты труда государственных служащих и закон №328/2013 об оплате труда судей и прокуроров.

Есть также 31 постановление парламента, 20 из них - действующие. На тему оплаты труда были приняты, кроме того, 204 постановления правительства, из них 120 действуют.

Как все это применяется на практике?

По закону об оплате труда (ст.3) в зависимости от специфики деятельности и конкретных экономических условий предприятия труд должен оплачиваться повременно (почасовая, поденная оплата) посредством фиксированных месячных окладов или в рамках как тарифной, так и бестарифных систем оплаты.

В реальном секторе тарифная сетка должна устанавливаться путем переговоров на отраслевом уровне в коллективном соглашении и на уровне предприятия - в коллективном договоре.

В бюджетной сфере должна применяться единая тарифная сетка, состоящая из разрядов оплаты труда, тарифной ставки для первого разряда оплаты труда и вилок должностных окладов по разрядам оплаты труда. Тарифная сетка на отраслевом уровне или на уровне предприятия устанавливается для рабочих или для всех категорий работников (рабочие, служащие, специалисты и руководящие работники) на основе квалификационных разрядов или других критериев.

Для госслужащих предусмотрены должностные оклады. Для установления должностных окладов в зависимости от задач и обязанностей занимаемой должности вводятся 23 уровня оплаты труда. Рост должностного оклада от ступени к ступени составляет 7,5 процента от должностного оклада первой ступени оплаты труда для руководителей высшего звена и 5 процентов - для остальных руководителей и исполнителей. Всего ступеней пять для высшего звена и девять для руководителей и исполнителей.