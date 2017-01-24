Почему Молдове нужен кодекс об оплате труда

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Ситуация в законодательстве и нормативных актах правительства в части оплаты труда - самый больной вопрос для всех нас. Ведь все мы трудимся во имя зарплаты и живем на заработанные деньги. Как же государство выполняет свою ответственную миссию регламентирования наших заработков?
Принципиальные законы и беспринципные приложения к ним
При анализе законодательства об оплате труда возникает множество вопросов.
Например, для 23-го уровня оплаты труда, а это министры, предусмотрены пять ступеней оплаты труда. Для первой (самой низкой) оклад – 7800 лей, для пятой – 10 140 лей. Однако министрам установлен оклад в 7100 лей - ниже нижней ступени. Депутатам – тоже 7100 лей.
Далее: гендиректору антикоррупционного центра – 10 500 лей, президенту – 9600 лей, директору службы госохраны – 9585 лей, генпримару Кишинева и башкану Гагаузии – 9500 лей, народному адвокату – 9180 лей, председателю парламента и премьеру – только по 8800 лей.
Таким образом, сначала в законах красиво декларируется, что оплата труда должна осуществляться в зависимости от задач и обязанностей занимаемой должности. И уже потом, в приложениях к тем же законам, установлены оклады с нарушением указанного принципа.
Зарплата президента – на уровне зарплаты уборщицы в крупной фирме
Иначе как объяснить тот факт, что оклад президента ниже, чем директора антикоррупционного центра?
И почему разница в окладах президента и начальника его госохраны всего в 15 лей?
Почему у народного адвоката оклад выше, чем у спикера и у премьера?
Почему у депутатов такие же оклады, как у министров? Разве выполняемые ими функции и иерархия должностей сопоставимы?
Почему у начальника генерального штаба со статусом первого замминистра обороны по закону оклады равны 2250-3000 лей, в то время как у всех замминистра - 6500 лей? То есть у начальника генштаба (!) оклад втрое ниже, чем у замминистра, и находится на уровне минимальной гарантийной правительством зарплаты в реальном секторе – 2100 лей.
Просто стыд!
Нигде в мире такой неразберихи я не нашел, только у нас, да разве еще в России, где мэр столицы и ректоры вузов получают официально в 7-8 раз больше, чем президент.
Такая же ситуация у нас и с другими должностями.
Например, у начальников секретариата высшего совета магистратуры и высшего совета прокуроров – 22-й уровень оплаты труда - такой же, как у генерального секретариата парламента. Но ведь в секретариате парламента есть аппарат из 603 служащих!
У секретаря муниципия Кишинэу и у секретаря народного адвоката уровень оплаты – 19-й, а у секретарей судов – всего 12-й. Вряд ли разница между функциями различается вдвое. И если оклады президента и генпримара отличаются только на 1 процент (100 лей), то почему так велика разница между зарплатами их секретарей?
Почему минимальные оклады в бюджетном секторе - 1000 лей, в частном – 2100?
Законом об оплате бюджетников предусмотрены тарифные ставки труда бюджетников: для первого разряда – 1000 лей, для 25-го, высшего, – 2000 лей.
В то же время постановлением правительства №165/2010 с 1 мая 2016 года установлено: гарантированный минимальный размер заработной платы в учреждениях, на хозрасчетных предприятиях, организациях независимо от вида собственности и организационно-правовой формы должен быть не менее 2100 лей в месяц.
И здесь два варианта: либо правительство превысило свои полномочия и установило незаконные минимальные зарплаты, либо закон устарел и давно надо бы его пересмотреть и привести в соответствие с реалиями.
Следует уточнить, что в 2005 году, на момент принятия закона, тарифные ставки для 1-25 разрядов составляли 400-500 – 1200-1500 лей. А с июля 2014 года – 1000-2000 лей. И с тех пор ставки в законе не пересматривали. Хотя правительство ежегодно устанавливало гарантированный минимальный размер заработной платы – 1560 лей с 1 мая 2014 года, 1900 лей с 1 мая 2015 года и 2100 лей с 1 мая 2016 года. Ясно, что и закон следует пересматривать ежегодно.
Когда закон не нужен
Но что толку с того, что есть и закон об оплате бюджетников, и всевозможные правительственные положения?
Они не потребовались, когда МВД предложило на прошлой неделе надбавки по 1000 лей и еще по 50 процентов к окладам всем полицейским, служащим СИБ и карабинерам. Но при той же законодательно-нормативной базе так и не смогли урегулировать вопрос о зарплатах педагогов.
Доброжелатели: повысить зарплату одним учителям путем увольнений других и сокращения зарплат третьим
А ведь это назревает давно. Приглашали экспертов, а в декабре на совещании в минобразования обнародовали предложения эстонских аналитиков. Предложения вот какие:разработать новую формулу оплаты труда педагогов, основанную на результатах профессиональных достижений (indicatori de performanță), а сэкономленные деньги направить на рост зарплаты. То есть у одних отберут - другим дадут?
Еще советы: уменьшить количество директоров (возможно, имеются в виду завучи?); назначать директорами лиц с менеджерской подготовкой (а кто будет готовить педагогов-менеджеров?); расширить права учебных учреждений (после того, как всем дана свобода использования финансов по определенной формуле, в зависимости от количества учеников?); пересмотреть систему присвоения классных чинов учителям (какова цель?).
Главная причина протеста учителей – утечка информации?
Все эти предложения должны были обсуждать с учителями, с министерствами и с местными властями. И, вероятнее всего, именно эти необдуманно принятые указания извне и стали главной причиной протеста педагогов: произошла утечка информации из отраслевого министерства, и педагоги в конце 2016 года узнали о предстоящих «революционных» преобразованиях в системе.
А не начать ли реформу оплаты труда в педагогике с министра?
Даже сокращение по одному директору или завучу во всех школах – это около 1500 единиц – ничего не даст с точки зрения надбавок к зарплатам 116 тысяч педагогов. А предложение найти директоров-менеджеров, может и стоит рассматривать, но после того, как и министром станет педагог-менеджер, а не журналист!
В связи с пересмотром системы назначения классных чинов для педагогов тоже ничего хорошего ждать не стоит. Ведь не рассматривается вопрос повышения бюджетных ассигнований для министерства. А простая карательная мера - ужесточение процедуры присвоения классных чинов – приведет к понижению чинов и зарплат. И это эксперты и министерство называют экономией?
Обидно, что ни министерство, ни приглашенные эксперты не изучили вопрос о том, почему около 70 процентов учителей работают на две ставки, а около 50 процентов – пенсионеры. Что делать, когда старики уйдут из системы?
Принятие «indicatori de performanță» - незаконно…
О том, что законодательно-нормативная база об оплате труда не в порядке, говорит и такой факт.
Все больше принимается предложений и постановлений правительства о применении метода оплаты труда по профессиональным достижениям (indicatori de performanță). Об этом уже позаботились в минздраве и собираются применить в минобразования. И никому не мешают действующие законы, в которых нет никакого упоминания о подобном методе оплаты труда.
… И подразумевает двойные стандарты
Мало того, я более чем уверен в том, что даже министры еще не разобрались, что это за показатели оценки по профессиональным достижениям, которые будут действовать после того, как врачам и педагогам присвоят классные чины.
А ведь де факто новые системы присвоения классности и оплаты труда по профессиональным показателям - не что иное, как двойные стандарты. Потому как если присвоен класс - надо платить зарплату с учетом этого класса, а не придумывать какие-то дополнительные показатели.
Два положения об оплате труда врачей действуют параллельно
Что, например, получилось с системой оплаты в медико-санитарных учреждениях? Условия оплаты труда работников бюджетной сферы регламентировались постановлением правительства №381/2006. В нем подробно расписаны всевозможные условия оплаты, в том числе и для медико-санитарных учреждений. Есть парадоксальные: например, надбавка за руководство – 15-75 процентов и надбавка для руководителей – 16-20 процентов!
Не изменяя этих действующих условий оплаты труда, правительство в июле 2016 года утверждает постановление №837/2016 об оплате труда работников публичных медико-санитарных учреждений, включенных в систему обязательного медицинского страхования. Оговорены и оклады. Но, без оглядки на предписания правительства об установлении минимальной гарантированной оплаты труда не менее чем в 2100 лей, установлено для медицинских регистраторов 2000 лей, для младшего медперсонала и неквалифицированных работников отрасли - 1900 лей.
Для чего, имея одно положение, приняли другое, да еще с нарушениями? Чтобы запутать и людей, и себя?
По молдавским законам можно плодить законы до бесконечности
Тем же постановлением от 2006 года утверждены условия оплаты для всех категорий педагогов. Предусмотрены: надбавки для стимулирования к дополнительному труду (видимо, имеется в виду работа на двух должностях) – 20-400 лей, в зависимости от ряда показателей; надбавка за руководство – 5-50 процентов; надбавка за выслугу лет – 10-30 процентов; надбавка для работников дошкольных учреждений в зависимости от количества детей (3-8) – 10-50 процентов. Почему сегодня все это хотят пересмотреть?
Впрочем, так со всеми категориями бюджетников. А все из-за того, что в законе об оплате их труда есть указание: проводить ее в соответствии с Конституцией (там ничего не сказано, как конкретно оплачивать труд бюджетников), в соответствии с этим самым законом (в нем мало конкретики) и другими нормативными актами. И эти «другие» можно плодить до бесконечности в соответствии с тем же законом!
Зачем нужен кодекс? Что мы знали, сколько нам должны
В кодекс об оплате труда можно и нужно объединить все законы и требования некоторых регламентов. Пора уйти от тиражирования положений, которые только вносят путаницу и сумятицу.
Пора выяснить конкретно, сколько может дать государство бюджетникам, госслужащим, работникам реального сектора, работникам предприятий и организаций на самофинансировании и прочим трудящимся.
И тогда не нужно будет придумывать всевозможные положения об оплате по показателям профессиональных достижений.
Начать придется с терминов
У нас в оригинале «salariat – persoană fizică (bărbat sau femeie) care prestează o muncă conform unei anumite specialităţi, calificări sau într-o anumită funcţie, în schimbul unui salariu, în baza contractului individual de muncă.
А в переводе: «работник – физическое лицо (мужчина или женщина), выполняющее работу, соответствующую определенной специальности, квалификации или должности, и получающее заработную плату на основании индивидуального трудового договора».
Но ведь «salariat» – от слова «salariu», зарплата, а«работник» – от слова «работа». И «работник» переводится не как «salariat», а как «angajat». Пора определиться, что первично, а что вторично. Если это понятие включено в закон об условиях оплаты - то наверняка первична зарплата, и тогда будет «salariat». В законе недопустимы подобные вольности.
Корень зла
В целом корень зла беззакония, в котором мы погрязли, - несоблюдение очевидных правил.
Если возникает проблема - не пытайтесь сразу найти решение, а проанализируйте все, что связано с предыдущим решением, и, в первую очередь, ищите ответ в законодательстве.
У нас в любом законе обязательно найдешь ссылки типа: «в соответствии с Конституцией», «настоящим законом», «в порядке, установленном правительством и другими нормативными актами». Далее следует приписка: мол, если наш закон противоречит международным соглашениям, то следует применять положения международного акта. Но если наш закон или подзаконный акт можно найти - то международные соглашения после ратификации парламентом не публикуют, их тексты не являются составной частью решения парламента о ратификации!
Далее следует обратиться к базе данных нормативных актов правительства. Это непростая задача. В первую очередь нужно обратить внимание на преамбулу нужного вам постановления. Согласно закону №317/2003 о нормативных актах правительства и других органов центрального и местного публичного управления, таковые могут быть изданы только во исполнение закона!
Если в соответствующем законе нет ссылки «в соответствии с положением, утвержденным правительством», - такие постановления правительства незаконны. Но только за прошлый год подобных незаконных постановлений - без ссылки на требования закона – принято около 30 процентов от общего числа: примерно 500!
А ссылки «в соответствии с законом таким-то» - без указания статьи или статей? Это тоже хитрая уловка чиновников, которой они пользуются всегда. Незаконны и постановления правительства, в которых дается ссылка не на закон, а на другие постановления того же правительства.
Думитру БАРБАЛАТ
Постскриптум: четыре закона об оплате труда плюс 235 постановлений минус 95 недействующих
Есть четыре основополагающих закона об оплате труда: закон №847/2002 об оплате труда, закон №355/2005 о системе оплаты труда в бюджетной сфере, закон 48/2012 о системе оплаты труда государственных служащих и закон №328/2013 об оплате труда судей и прокуроров.
Есть также 31 постановление парламента, 20 из них - действующие. На тему оплаты труда были приняты, кроме того, 204 постановления правительства, из них 120 действуют.
Как все это применяется на практике?
По закону об оплате труда (ст.3) в зависимости от специфики деятельности и конкретных экономических условий предприятия труд должен оплачиваться повременно (почасовая, поденная оплата) посредством фиксированных месячных окладов или в рамках как тарифной, так и бестарифных систем оплаты.
В реальном секторе тарифная сетка должна устанавливаться путем переговоров на отраслевом уровне в коллективном соглашении и на уровне предприятия - в коллективном договоре.
В бюджетной сфере должна применяться единая тарифная сетка, состоящая из разрядов оплаты труда, тарифной ставки для первого разряда оплаты труда и вилок должностных окладов по разрядам оплаты труда. Тарифная сетка на отраслевом уровне или на уровне предприятия устанавливается для рабочих или для всех категорий работников (рабочие, служащие, специалисты и руководящие работники) на основе квалификационных разрядов или других критериев.
Для госслужащих предусмотрены должностные оклады. Для установления должностных окладов в зависимости от задач и обязанностей занимаемой должности вводятся 23 уровня оплаты труда. Рост должностного оклада от ступени к ступени составляет 7,5 процента от должностного оклада первой ступени оплаты труда для руководителей высшего звена и 5 процентов - для остальных руководителей и исполнителей. Всего ступеней пять для высшего звена и девять для руководителей и исполнителей.
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