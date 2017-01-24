Противоречащие друг другу заявления по поводу визита в Москву Игоря Додона

Тайной целью визита в Москву Игоря Додона было обсуждение вопроса о федерализации Республики Молдова на основании не известного общественности документа. Документ, о котором идёт речь, известен всем и был разработан на основе рекомендаций ОБСЕ. Такие противоречащие друг другу заявления прозвучали в эфире передачи „În PROfunzime” на телеканале PRO TV Chişinău, передаёт IPN.

Вице-председатель Либеральной партии Валериу Мунтяну считает, что главной целью визита Додона в Москву была федерализация Молдовы. „Я лично потребовал на заседании правительства исключить Зинаиду Гречаный из состава делегации. Она является председателем политической партии, выступающей за федерализацию. Было очевидно, что ключевой целью этого визита являлась федерализация Республики Молдова. Этот визит в Москву был ожидаем. Игорь Додон ввязался в мероприятие, которое превыше его сил”, - заявил один из руководителей ЛП.

Депутат от ЛДПМ Вадим Пистринчук считает, что Додон поехал в Москву с секретным планом федерализации. „Ситуация серьёзная, так как нечто обсуждается, так называемая „дорожная карта”, о которой никому не известно. На пресс-конференции в Москве Додон заявил, что он приехал с документом, который был обсуждён со всеми. Это неправильно. Приднестровский вопрос должен быть решён, но не без участия граждан. Боюсь, что есть некие скрытые соглашения между Додоном и нынешними властями, призванные отвлечь внимание от ряда проблем”, - заявил либерал-демократ.

По словам депутата от ПСРМ Владимира Цуркана, Додон имел в виду план по урегулированию приднестровского конфликта, разработанный социалистами три года назад в соответствии с документом, подготовленным ОБСЕ: „Все имели доступ к этому документу. Не нужно пугать людей федерализацией, что будут уступлены территории и т.д. Все те, кто не заинтересован в решении приднестровской проблемы, пугают федерализацией. Вы когда-нибудь слышали, чтобы россиянин, немец или американец жаловались, что их жизнь хуже из-за наличия федерации?”, - поинтересовался Цуркан.