До 21 января в госказну поступило более 51 млн леев с регистрации авто

Более чем на 50 миллионов леев пополнился в первые 20 дней текущего года госбюджет после растаможки машин с иностранными номерами. Это связано с решением властей предоставить водителям льготы в 70% на регистрацию авто, ввезёных до ноября 2016 года.

С первого по 21 января растаможили почти две с половиной тысячи авто, зарегистрированных за границей. Поступления в госказну составили свыше 51 млн леев.

Большинство зарегистрированных машин - 693 - были с литовскими номерами. Только за счёт их растаможки бюджет пополнился почти на 15 млн леев. На два миллиона больше выручили с регистрации 688 автомобилей с болгарскими номерными знаками. Также растаможили 224 авто, завезенных из Франции и 155 - из Германии.

По данным Таможенной службы, наши сограждане зарегистрировали семь машин из США. Их растаможка принесла более 327 тысяч леев. Кроме того, в нашей стране зарегистрировали шесть автомобилей, завезенных из Ливии и два из Южной Кореи. Были растаможены также 26 машин с приднестровскими номерами. Воспользоваться льготами на регистрацию ато, ввезённых в страну до ноября 2016 года, водители могут до первого апреля.