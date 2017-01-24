Додон рассказал о перспективе вступления страны в Евросоюз

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Лидер Молдовы Игорь Додон заявил в интервью RT, что не видит республику составной частью Европейского Союза.
"Более того, Гагаузия тоже не последует в ЕС, учитывая, что 98% населения на референдуме 2014 года высказались за евразийский вектор. Мы должны найти общий язык с Россией. Нам не удастся объединить население, если не будем стратегически сотрудничать с Россией", — сказал Додон. Молдова в июне 2014 года подписала с ЕС соглашение об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли. После ратификации этого соглашения молдавским парламентом ухудшились отношения между Москвой и Кишиневом.
По соглашению, Молдова должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что через Молдавию поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.
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