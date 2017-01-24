Как повлияли молдоване на английский язык

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Исследователь из Молдовы выпускник факультета иностранных языков Молдавского государственного университета и проходящий мастерат по специальности дипломатических знаний на факультете международных отношений и политических знаний Еуджен Афанас предложил смелую лингвистическую теорию, пишет Diez.
По мнению Еуджена, многие слова в английском языке имеют молдавские корни и в целом молдаване способствовали в большой мере развитию мирового сообщества.
Другой пример — слово «shadow» (тень), которое, по мнению молодого лингвиста, происходит от молдавского глагола «șade» (сидеть над кем-то, покрывать). Истоки слова «ground» Еуджен нашел в молдавском «grăunte» (зерно).
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Подробнее об исследовании в материале Diez.
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