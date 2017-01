Интересное Как повлияли молдоване на английский язык Исследователь из Молдовы выпускник факультета иностранных языков Молдавского государственного университета и проходящий мастерат по специальности дипломатических знаний на факультете международных отношений и политических знаний Еуджен Афанас предложил смелую лингвистическую теорию, пишет Diez. По мнению Еуджена, многие слова в английском языке имеют молдавские корни и в целом молдаване способствовали в большой мере развитию мирового сообщества. «Тот факт, что молдаване часто используют междометия măi, băi, fa, wăi, наводит на мысль, что появление в английском языке слов may, bay, far, way неслучайно и даже напрямую с ними связано», — говорит исследователь. Это же проявляется в этимологии многих других слов, таких как car (машина), происходящего от молдавского car, căruță (повозка, транспорт, управляемый домашними животными), или слова apartment от слова «aparține» (принадлежать) или, согласно другой теории происходящего от слова «aparte» (отдельно), то есть жилье, в котором живут отдельно от родителей. Другой пример — слово «shadow» (тень), которое, по мнению молодого лингвиста, происходит от молдавского глагола «șade» (сидеть над кем-то, покрывать). Истоки слова «ground» Еуджен нашел в молдавском «grăunte» (зерно). «Все это свидетельствует о том, что молдаване способствовали развитию мирового сообщества в большой мере», — заключает автор исследования. Imperiu MD by Alex Lebedev on Scribd Подробнее об исследовании в материале Diez.

