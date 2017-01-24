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Политика
Приднестровье отменяет миграционные карты
24.01.2017

Новые результаты встречи лидеров двух берегов Днестра Игоря Додона и Вадима Красносельского.
Вступил в силу указ лидера Приднестровья «О порядке въезда и выезда и о правилах пребывания (проживания), регистрации, прописки (выписки) граждан ПМР, иностранных граждан и лиц без гражданства на территории ПМР».

Так, новшества заключаются в том, что иностранный гражданин получает теперь вид на жительство без соблюдения сроков проживания, как это было ранее.

Кроме того, упрощена процедура выезда из региона: в частности, теперь у нерезидента ПМР миграционная карта изыматься не будет.

Напомним, что впервые с 2008-го года состоялась встреча президента Молдовы и лидера Приднестровья. Стороны обсудили повестку и весь спектр вопросов, накопившихся за последние годы, в том числе в сфере образования, регистрации автотранспорта, связи, передвижения граждан и другие.


 
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