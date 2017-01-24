Приднестровье отменяет миграционные карты

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Политика
Новые результаты встречи лидеров двух берегов Днестра Игоря Додона и Вадима Красносельского.
Так, новшества заключаются в том, что иностранный гражданин получает теперь вид на жительство без соблюдения сроков проживания, как это было ранее.
Кроме того, упрощена процедура выезда из региона: в частности, теперь у нерезидента ПМР миграционная карта изыматься не будет.
Напомним, что впервые с 2008-го года состоялась встреча президента Молдовы и лидера Приднестровья. Стороны обсудили повестку и весь спектр вопросов, накопившихся за последние годы, в том числе в сфере образования, регистрации автотранспорта, связи, передвижения граждан и другие.
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