Что происходит с ценами на бензин?

В Молдове еще больше подорожает бензин, но немного подешевеет дизельное топливо, передает NOI.md.

Это следует из опубликованных сегодня Национальным агентством по регулированию в энергетике новых максимальных розничных цен на основные нефтепродукты, которые будут действовать в ближайшие две недели.

В частности, на период с 25 января по 7 февраля 2017 г. максимальная розничная цена продажи бензина Premium-95 установлена на уровне 18,11 лея за литр, а дизельного топлива - 15,54 лея за литр. В предыдущие две недели, с 11 по 24 января 2017 г., максимальные розничные цены на эти виды топлива составляли 17,99 и 15,61 лея за литр, соответственно.

Таким образом, на ближайшие две недели бензин подорожает в среднем на 12 банов за литр, или на 0,7%, а дизтопливо подешевеет в среднем на 7 банов за литр, или примерно на 0,4%.

НАРЭ каждые 14 календарных дней, во вторник, устанавливает максимальные цены розничной продажи бензина и дизтоплива и публикует их на сайте. В тот же день, каждый оператор рынка нефтепродуктов определяет, исходя из максимальных розничных цен, установленных НАРЭ, стоимость продажи в розницу этих нефтепродуктов и публикует их на своем веб-сайте, отображает на панно на автозаправочных станциях.

Установленные операторами цены вступают в силу и применяются ко всем клиентам, начиная со среды, в 00.01 ночи. Операторы не имеют права продавать в розницу топливо по ценам выше максимальных, установленных НАРЭ. Нарушителей ждут жесткие санкции, вплоть до отзыва лицензий.