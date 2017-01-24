Премьер-министр: “Чуда сделать не получилось…”

Ксения Флоря

Исполнился год правительству Павла Филипа, за которым прочно закрепилось название “ночное” – из-за специфики его назначения и тайной ночной присяги.

В конце прошлой недели премьер-министр выступил с пространным, 40- минутным отчётом об успехах и достижениях своей правительственной команды. Впрочем, кратко итоги этих 366 дней можно выразить всего двумя фразами премьера.

28 апреля 2016 г. (100 дней правительству): “Нам досталась очень сильно изношенная машина, без бензина, но мы её отремонтируем, мы ей зальём бензин, оборудуем всем необходимым, чтобы всем вместе в безопасности двигаться к цели”.

20 января 2017 г. (правительству - год): “Это был трудный год. Год, за который чуда сделать не получилось…”.

Повышенные обязательства

Анализируя отчёты Павла Филипа за 100 дней и на первую годовщину деятельности правительства, в глаза бросаются два момента – действующий премьер всё еще верит в чудеса и удивлённо разводит руками, когда они не случаются, и любит брать на себя повышенные обязательства, которые потом, понятное дело, не выполняются.

Вступив в должность в ночь с 20 на 21 января 2016 г., выдвиженец парламентского большинства, экс-министр информационных технологий и связи, вице-председатель Демократической партии Павел Филип тут же обозначил приоритеты своего “правительства последнего шанса” - возвращение украденного миллиарда евро, разблокирование внешнего финансирования, решение финансовых проблем в стране и обеспечение роста доходов граждан.

С “ростом доходов”, правда, сразу же случилась накладка. После “хитрой” индексации пенсий с 1 апреля 2016 г. на 10,1% многие пенсионеры остались без компенсации в 180 леев, которую получали до сих пор. Пришлось правительству спешно перекраивать своё решение.

А вот разблокированием внешнего финансирования кабмин начал заниматься с Бухареста. Уже через неделю после принесения присяги премьер-министр отправился с первым зарубежным визитом в Румынию – договариваться о разблокировании кредита в 150 млн евро. Получение этих денег было объявлено одним из главных приоритетов, так как страна нуждалась в финансовых средствах, необходимых для функционирования государства после кражи миллиарда долларов.

Румынская сторона приняла молдавского гостя тепло, но просто так давать деньги не стала. Кишинёву было выдвинуто семь условий, при выполнении которых правительство РМ могло рассчитывать на получение первого транша в 60 млн евро.

“Мы понимаем, что за этот период чуда не могло произойти”, - заявил Павел Филип, выступая с речью по случаю первых 100 дней работы правительства в апреле 2016 г. Огласив основные достижения за отчётный период (снижение тарифов на газ и электроэнергию на 10%, индексация пенсий и введение моратория на проверки со стороны контролирующих органов), премьер-министр огласил новый список повышенных обязательств:

Комплексная реформа исполнительной власти и кардинальное перекраивание госаппарата: уже к осени 2016 г. число министерств и ведомств должно было быть сокращено на треть.



Превращение Молдовы из “просто страны талантливых людей в эталон развития IT-сектора”.



Изменение нынешнего “ошибочного” менталитета граждан, порождающего нетерпимость и агрессию.



Внедрение стратегических инвестиционных проектов во всех регионах страны. Для чего, как сказал премьер, правительство недавно учредило Совет по продвижению инвестиционных проектов национального значения.



Именно тогда Павел Филип сравнил Молдову с подержанным автомобилем, который правительство, как заверил он, обязательно починит и заставит двигаться.

“Умеренный оптимизм” Павла Филипа

Но заставить двигаться “изношенную машину” оказалось труднее, чем представлялось. “Это был трудный год. Год, за который чуда сделать не получилось”, - разводил руками Павел Филип в прошлую пятницу, представляя отчёт о первой годовщине деятельности своего кабмина.

Основные причины, помешавшие явлению “чуда”, по версии премьер-министра, во-первых, - это традиционное тяжелое наследство, на которое так любят у нас ссылаться. “Мы приняли в свои руки правительство в сложных условиях, в период глубокого политического, экономического и социального кризиса. Мы приступили к работе после 2015 г., истощившего страну и в плане денег, и в плане уважения зарубежных партнёров”, - отметил премьер.

Во-вторых, из-за политического кризиса, по его словам, было упущено время на внедрение реформ. В-третьих, работе исполнительной власти мешали политические оппоненты, которые всё время пытались “атаковать усилия правительства и парламента и заблокировать подписание соглашения с МВФ”, а также “в год выборов сыпали в телеэфирах обещаниями одно несусветнее другого”.

“Я искренне полагаю, что оппозиционные партии должны учиться быть лучше, чем правящие (!?), правильно понимать провал кампании по блокировке деятельности правительства”, - заявил Павел Филип во время представления годового отчёта.

И всё-таки, несмотря на “тяжёлые” стартовые условия и происки политических противников, как отметил премьер-министр, “нам удалось сделать две вещи, которые являются более ценными, чем отчёты: мы восстановили доверие к Молдове в мире. Сегодня партнёры по развитию вновь смотрят на нас с доверием, а это означает и реальные деньги, которые начали поступать в страну. Второй важный момент – нам удалось возродить в народе надежду на лучшее, на то, что в Молдове можно жить так же хорошо, как и в тех странах, куда она экспортирует рабочую силу”.

Какими данными руководствовался в своём втором утверждении Павел Филип, неизвестно, но соцопросы демонстрируют совершенно иную картину. Согласно октябрьскому Барометру общественного мнения, 84% респондентов заявили, что Молдова развивается в неправильном направлении. 35% опрошенных считают, что экономическая ситуация в стране не изменилась, по сравнению с предыдущим годом, и не улучшится в 2017 г. Почти 50% респондентов считают, что экономическая ситуация в РМ в 2016 г. даже стала хуже, чем год назад. А более 40% опрошенных граждан заявили, что для улучшения социально-экономической ситуации в стране нужно менять руководство и бороться с коррупцией.

Тем не менее Павел Филип настаивает: “В 2016 г. были созданы реальные рамки для построения в ближайшие годы прочных основ, таких, которые не ломаются при первом кризисе. Те, кто разбирается в цифрах, в экономике, очень хорошо понимают, что шаги, предпринятые этим правительством, перевели Молдову на лучший путь”.

Основным достижением правительственной команды в отчётный период (кроме меморандума с МВФ) премьер-министр назвал реализацию социального пакета: увеличение минимальной зарплаты в реальном секторе с 1900 до 2100 леев, индексацию пенсий на 10%, увеличение пособий по уходу за ребёнком, снижение на 40% цен на 160 медпрепаратов, расширение на 67 наименований списка компенсируемых лекарств, увеличение на 50% отчислений на компенсируемые лекарства, а также запуск “крайне необходимой реформы пенсионной системы, что обеспечит справедливость в системе и создаст ресурсы для её поддержки в долгосрочной перспективе”.

Для деловой среды 2016-й год, как подчеркнул Павел Филип, был отмечен сокращением более чем на четверть количества разрешений, авторизаций и лицензий, введением моратория на госпроверки и разработкой нового механизма госконтроля. Было внедрено единое окно по выдаче разрешительных документов в области дорожного транспорта и утверждена реформа Дорожного фонда, которая должна привести к деполитизации данной сферы. Как следствие, Республика Молдова поднялась на три позиции в рейтинге Doing Business Всемирного банка, а международное рейтинговое агентство Moody's улучшило рейтинг Молдовы с “Негативного B3” на “Стабильный”.

В разделе “Достижения за отчётный период” премьер-министр также отметил наведение порядка и укрепление банковской системы, дальнейшее обеспечение независимости Нацбанка, продолжение реформ в сфере юстиции, заключающееся в реорганизации судебной системы и реформе прокуратуры, наведение порядка в публичных финансах и т.д.

Всё это, сказал Павел Филип, вселяет в него “умеренный оптимизм”. А быть оптимистом и в 2017 г. премьер-министру позволяют четыре “сакральные” цифры: 500 млн евро – это общая сумма разблокированного только в 2016 г. внешнего финансирования. Более 350 млн евро – это деньги, которые должна получить Молдова в ближайшие годы. Прогнозируемый рост ВВП в 3,5% и прогнозируемая инфляция в 2,4%.

Про бюджет и социальную справедливость

Особую гордость премьер-министра вызывает то, что правительству в 2016 г. удалось вовремя рассмотреть и принять налоговую политику и бюджет на 2017 г. “Впервые за последние три года Молдова вступила в новый год с утверждённым проектом – как любое серьёзное и ответственное государство”, - отметил Павел Филип.

Учитывая, что бюджет-2016 заработал только со второго полугодия 2016 г., это - действительно достижение. Одно из авторитетных экономических изданий полушутя-полусерьёзно даже назвало министра финансов Октавиана Армашу героем уходящего года.

“Пусть будет криво, лишь бы живо!”, - так прокомментировал noi.md данное “достижение” доктор экономики Михаил Пойсик.

Ещё на стадии рассмотрения и принятия бюджетных документов эксперты отмечали, что законопроект о бюджете на 2017 г. характеризуется нереальностью основных макроэкономических показателей и весьма высокой долей внешнего финансирования. Заложенная в госбюджет внешняя помощь составляет 10,9 млрд. леев, или треть его доходной части, что в два раза больше, чем в 2015 г.! При этом гранты или безвозвратное финансирование составляют только 3 млрд. от этой суммы, остальная часть - кредиты, которые всем нам придётся возвращать. Только в этом году, как отметил Михаил Пойсик, процентные выплаты составят 1,9 млрд. леев.

Иными словами, правительство конкретно подсело на кредитно-грантовую иглу и даже не думает о стимулировании экономики, её модернизации и ускорении экономического роста. А это выливается в ещё большую потребность во внешних ресурсах, которые идут не на развитие, а на текущее потребление и простое воспроизводство. Как образно выразился Михаил Пойсик, нам дали таблетку нитроглицерина, чтобы мы очухались.

Задолженные в бюджет макроэкономические показатели эксперт тоже назвал нереальными: “Рисуется рост ВВП на 3% и фонда оплаты труда на 6,8%. И это при том, что из года в год сокращается число занятых в формальном секторе. У нас с 2008 г. в формальном секторе (то есть там, где платят налоги) сократилось каждое десятое рабочее место, за девять месяцев 2016 г. “минус” 13,9 тыс. рабочих мест.

Или взять, например, закладываемый рост объемов экспорта на 10% - при том, что в последние годы он неуклонно сокращался, не рос он и в страны Евросоюза. Эта надежда и расчёты – откуда? В Молдове что, появились предпосылки для бума производства каких-либо товаров, о которых пока не слышно и не видно? Или этот показатель будет достигнут за счёт опережающего роста реэкспорта, который за первые девять месяцев 2016 г. прибавил 3,8% и в общем объеме экспорта занял аж 35,5%? Зато продукция, произведённая национальным производителем, снова сократилась – на 2,2%”.

Вызывает вопросы у экономических экспертов и распределение налоговой нагрузки между бедными и богатыми в 2017 г. При принятии бюджетных документов в правительстве рапортовали, что в 2017-2019 гг. налоговая политика сохранит те же основные характеристики, что и раньше - построение социально ориентированного государства, обеспечение справедливого перераспределения доходов, социальную солидарность и т.д.

И на этом фоне одновременно проталкивается и закон о так называемой легализации капитала.

Про МВФ

“В ноябре наша страна подписала соглашение с МВФ в размере 180 млн долларов. Благодаря ему теперь у Молдовы есть поддержка во внедрении структурных реформ в ближайшие годы. Сегодня партнёры по развитию вновь смотрят на нас с доверием”, - с гордостью объявил премьер-министр, представляя годового отчёта. Правда, какими мерами удалось восстановить доверие кредиторов, Павел Филип уточнять не стал.

“Главный плюс нынешнего правительства, с моей точки зрения, в том, что у нас впервые за много лет появилось правительство, как институт. То есть, команда с консолидированной позицией, а не группа лиц, выражающих интересы и позиции своих партий, - заявила noi.md директор Центра стратегических исследований и реформ Галина Шеларь. – Хотя правительство наконец-то начало выступать с общей позицией, однако отстаивать интересы государства, управление которым является его прямой обязанностью, так и не научилось. Во взаимоотношениях с внешними партнёрами у наших властей выработалась единственная поведенческая линия – мы ждём их позиции и рекомендаций по той или иной проблеме и берём под козырёк. У правительства нет инициативы: мы видим проблему, мы думаем, что решить её можно так-то, и просим вашей поддержки. Именно так должна действовать исполнительная власть, но у нас этого, увы, нет. А в этих условиях приписывать себе в качестве достижения подписание Меморандума с МВФ не совсем корректно”.

Привычка “брать под козырёк” привела к тому, что в конце прошлого года правительство с парламентом приняли целый пакет непопулярных и даже радикальных мер “во имя налаживания отношений с МВФ”. Например, в сентябре 2016 г. правительство взяло на себя ответственность перед парламентом за ряд документов, среди которых оказался и законопроект о переводе в разряд госдолга 13,6 млрд. леев, выданных Нацбанком под гарантии правительства трём банкам, из которых был выведен миллиард долларов.

То есть бремя возврата украденного миллиарда в ходе так называемой “кражи века” было возложено на плечи налогоплательщиков. Было решено, что для погашения выданных средств минфин выпустит ГЦБ со сроком погашения до 25 лет и процентной ставкой 5% годовых. В аналитическом центре Expert-Grup подсчитали, что проценты добавят к общей сумме кредита еще 11,5 млрд. леев!

Вторая принятая властями “во имя МВФ” мера – размораживание пенсионной реформы. Она предусматривает постепенное уравнивание пенсионного возраста для мужчин и женщин (63 года) и изменение формулы расчета пенсий.

“В своём отчёте премьер-министр заявил, что в центре деятельности возглавляемого им правительства стоит забота государства о гражданах и обеспечение качества жизни. Пенсионерам обещается рост размера пенсий. Однако главным источником для этого станет не увеличение числа занятых в легальном секторе и рост их доходов, а увеличение возраста выхода на пенсию до 63 лет. В итоге, согласно нынешней возрастной структуре населения, в ходе внедрения пенсионной реформы один год для женщин даст сокращение числа пенсионеров на 18,1 тыс. человек, а восемь лет – на 149,5 тыс.! Это о том, как и за чей счёт о нас заботятся и улучшают качество нашей жизни”, - заявил noi.md Михаил Пойсик.

Про украденный миллиард

Возвращение украденного из банковской системы миллиарда долларов премьер-министр Павел Филип назвал задачей №1 сразу же при вступлении в премьерскую должность.

“Наша первостепенная задача – вернуть украденный миллиард. Мы сделаем всё возможное, чтобы вернуть эти деньги обратно в страну”, - заявил он в конце января 2016 г. в интервью одному из румынских каналов и пообещал вывесить “в одном из публичных мест” электронное панно, “при помощи которого мы смогли бы информировать людей о том, сколько денег удаётся возвращать ежедневно”.

Электронного панно в центре Кишинёва так и не появилось, нет его и на сайте правительства или Нацбанка. Сегодня премьер-министр рапортует, что в ходе расследования “кражи века” удалось вернуть 700 млн леев, а от продажи активов ликвидируемых банков планируется получить 1,5 млрд. леев. “Дополнительно, благодаря расследованию KROLL, за пределами страны было выявлено 600 млн долларов, и на финальном этапе будет предложен конкретный план по их возврату”, - заявил Павел Филип, подчеркнув, что политическая воля для этого имеется.

Галина Шеларь считает это “имитацией возвращения миллиарда, производимой только потому, что внешние партнёры потребовали от официального Кишинёва предпринять усилия для возврата украденных средств и наказания виновных”.

“Кража миллиарда – это коллективное действие. Эти деньги не были вывезены в чемодане или мешке, была целая цепочка безналичных операций, которая осуществлялась электронным образом. И при желании и должном выполнении своих должностных полномочий их легко можно было проследить. Получается, что о вымывании средств из банков знали и покрывали, а теперь пытаются навесить кражу миллиарда на дву-трех человек. И сейчас складывается абсурдная ситуация: целый ряд действующих министров, включая Павла Филипа, работали и в прежних составах исполнительной власти. То есть именно эти люди в своё время принимали решение о выдаче Нацбанком кредита трем проблемным банкам на основании правительственных гарантий, а теперь “героически” пытаются вернуть эти деньги”, - отметила Галина Шеларь.

По мнению Михаила Пойсика, главным достижением нынешнего правительства является то, что от нас успешно скрывают поиски миллиарда.

“25-26 ноября 2014 г. пяти “голым” фирмам оформляют кредиты на 13,3 млрд. леев, и это при том, что в Banca Socială запрещено выдавать в одни руки сумму, превышающую 70 млн леев. Но в Нацбанке, через который осуществлялись данные транзакции, “не замечают” ничего предосудительного. Казалось бы, подельники, задействованные в этой афере, налицо – это, как минимум, руководители и главбухи этих пяти фирм. Это ещё в феврале 2015 г. публично признал начальник следственного управления Национального центра по борьбе с коррупцией, который заявил, что картина вывода средств из BEM в Banca Socială и далее за пределы страны в целом ясна, известны имена людей, подписавших контракты, имеются сами документы. С тех пор прошло два года и что, кто-то из этих лиц был привлечён к ответственности? Были привлечены к ответственности сотрудники Нацбанка? Как уж тут надеяться на политическую волю и возврат похищенных средств, если имело место воровство под прикрытием?”, - задаётся вопросомэкономический эксперт.

Павел Филип на этот и другие проблемные вопросы в своей речи ответил лаконично: довериться правительству и ни о чём не думать.

“Я хочу, чтобы молдаване имели большее доверие к этому правительству, как и европейцы, чтобы вместе поддержали эти реформы, которые крайне необходимы для всех нас. Не будем забывать, что доверие – это основа развития”, - резюмировал премьер-министр в конце своего годового отчёта о работе правительства в 2016 г.