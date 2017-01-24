Плахотнюк впервые заговорил о деле Филата

Лидер ДПМ Влад Плахотнюк говорит, что не может ответить на обвинения со стороны бывшего премьер-министра Влада Филата в его адрес, потому что это было бы некорректно, отмечает Noi.md.

В интервью для deschide.md лидеру ДПМ задали вопрос, почему он избегает комментировать обвинения со стороны бывшего премьера Влада Филата, и Плахотнюк ответил следующее: «потому что это было некорректно. Влад Филат в той ситуации, в которой находится, вероятно, расплачивается за некоторые ошибки, за то, как он сформировал свое окружение, он дорого за это платит, слишком дорого… Я смотрю на вещи субъективно, с той позиции, что он был моим коллегой по коалиции, когда в стране произошли некоторые позитивные, важные изменения».

Политик говорит, что его нельзя обвинить в развязывании «войны» против своих политических противников, таких как Влад Филат, Ренато Усатый, Вячеслав Платон, братья Цопа, Майя Санду или Андрей Нэстасе.

«Напомните мне, пожалуйста, с кем из них я начал какую-либо войну по собственной инициативе. Если проанализируете объективно то, что произошло в последние годы, увидите, кто начал эту войну и почему. А время еще не сказало последнего слова, просто начинает частично показывать реальность в истинном свете, но еще многое предстоит доказать. Теперь я ограничусь лишь тем, что скажу: я не верю в эффективность решения проблем путем войн, они наносят ущерб всем, разница только в размерах ущерба. Вот почему я стараюсь избегать их, изначально предпочитаю искать мирные решения, даже если это займет больше времени и придется пойти на большие уступки», – заявил Плахотнюк.

На вопрос, как долго он еще собирается заниматься политикой, лидер Демократической партии ответил, что он будет работать в этой области, пока Молдова не станет сильной страной и больше не будет уязвимой.

«Для ушей своих врагов, для тех, кому я мешаю захватить страну ради своих шкурных интересов, скажу так: я останусь в политике навсегда», – подчеркнул Плахотнюк.