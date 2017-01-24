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Игорь Додон реагирует на решение КС
24.01.2017

Президент Игорь Додон отреагировал на решение, принятое Конституционным судом, согласно которому, глава государства может обоснованно отклонить только один раз предложение премьер-министра о назначении нового министра. Игорь Додон отметил, что власти и Конституционный суд „глубоко ошибаются, если воображают, что могут заставить президента принять определенные непопулярные или антисоциальные решения”, передает IPN.

„Я скорее соглашусь пойти на референдум, пусть народ судит о моих действиях и действиях властей, чем подчиняться давлению нынешнего парламентского большинства и его приспешников. Я уверен, что граждане будут на моей стороне”, пишет глава государства на своей странице в Facebook.

Кроме того, президент посоветовал властям „не играться с волей народа”.

Конституционный суд вынес во вторник, 24 января, решение, согласно которому президент Республики Молдова может обоснованно отклонить только один раз предложение премьер-министра о назначении нового министра. Согласно тому же постановлению, премьер-министр может предложить другую кандидатуру на должность министра или может подтвердить первую.


 
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