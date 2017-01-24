Молдавская группа шокировала песней для Евровидения

Национальный отбор исполнителя, который представит Молдову на музыкальном конкурсе "Евровидение", в нынешнем году проходит достаточно ярко, удивляя и забавляя Молднет.

Так, ранее внимание пользователей соцсетей привлек Тудор Бумбак, который своей песней Într-o zi de iarnă напомнил участника нацотбора Евровидения-2010 Павла Турку.

Теперь же наших соотечественников удивила группа Red Lips, состоящая из пяти девушек. Они намеревались покорить европейскую публику произведением Kill for me. Граждан Молдовы исполнительницы, безусловно, удивили.

"В караоке и то лучше поют", "Выдержал только 5 секунд", "Слава Павла Турку не дает им покоя", "Хореография поражает своей насыщенностью", "Я хочу это развидеть!" - вот лишь некоторые комментарии, которые вызвало выступление девушек.

Стоит отметить, что в полуфинал нацотбора "Евровидения-2017" Red Lips не прошли.