Всего трое производителей из десяти используют маркетинг для продвижения бизнеса

Мало кто из наших предпринимателей знаком с такими понятиями, как маркетинг и PR. Исследование Magenta Consulting показывает, что всего трое производителей из десяти использует эти инструменты для продвижения своего бизнеса.

По данным опроса, средние и малые предприятия не уделяют должного внимания рекламе и связям с общественностью, в том время как компании с иностранным капиталом используют все рычаги маркетинга для продвижения своей продукции.

PR-менеджер есть лишь у девяти процентов компаний. Отдельный департамент маркетинга создали лишь пять процентов предприятий, столько же пользуются услугами PR-агенств.

Больше 70% не используют для продвижения своей продукции инструменты маркетинга, а около одного процента и вовсе не обладают элементарными знаниями о маркетинге и связях с общественностью.

В то же время, в 2015 году в 75% румынских компаниях работал по меньшей мере один PR-специалист.