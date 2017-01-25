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Экономика
Всего трое производителей из десяти используют маркетинг для продвижения бизнеса
25.01.2017

Мало кто из наших предпринимателей знаком с такими понятиями, как маркетинг и PR. Исследование Magenta Consulting показывает, что всего трое производителей из десяти использует эти инструменты для продвижения своего бизнеса.

По данным опроса, средние и малые предприятия не уделяют должного внимания рекламе и связям с общественностью, в том время как компании с иностранным капиталом используют все рычаги маркетинга для продвижения своей продукции.

PR-менеджер есть лишь у девяти процентов компаний. Отдельный департамент маркетинга создали лишь пять процентов предприятий, столько же пользуются услугами PR-агенств.

Больше 70% не используют для продвижения своей продукции инструменты маркетинга, а около одного процента и вовсе не обладают элементарными знаниями о маркетинге и связях с общественностью.

В то же время, в 2015 году в 75% румынских компаниях работал по меньшей мере один PR-специалист.  


 
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