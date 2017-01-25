Более двух тысяч пассажиров подали в прошлом году жалобы на авиакомпании

Более двух тысяч пассажиров пожаловались за год на качество услуг авиакомпаний, но лишь один получил компенсацию за нарушение прав потребителя. Составила она 16 тысяч леев.

Специалисты утверждают, что люди могли бы защищать себя эффективнее, если бы знали, куда и как обращаться в случае нарушений прав потребителя.

В прошлом году на работу авиакомпаний пожаловались две тысячи пассажиров. Но подавляющее большинство обратились не по адресу. Они направили жалобы в Госадминистрацию гражданской авиации или Министерство транспорта. Лишь 79 человек подали заявления правильно - в Агентство по защите прав потребителей.

Пассажиры могут требовать компенсаций в нескольких случаях: если рейс завершился с опозданием; если был утерян или серьезно пострадал багаж. В зависимости от размера материального и морального ущерба, пассажиры могут получить компенсацию до 12 тысяч леев.

Эта женщина рассказала, что полгода назад, вернувшись из Германии, не получила сданный в багаж чемодан.

"Моего багажа не было. Я обратилась в специальную службу и, согласно процедуре, написала заявление с описью утерянного багажа. Через два дня, багаж мне вернули".

Этот молодой человек багаж получил вовремя, но существенно поврежденным.

Молодой человек знал, что может потребовать компенсацию, но не стал обращаться в службы аэропорта.

Большинство пассажиров, не знают какими правами обладают, и куда нужно обращаться в случае нарушений.

"Не очень хорошо знаю. Но думаю, что можно обратиться в бюро информаций".

Представители Управления гражданской авиации считают, что своевременные обращения пассажиров сделают авиакомпании более ответственными.

"Авиакомпании станут дисциплинированнее. Ведь одно дело, когда обращается по поводу нарушения прав и требует компенсации один пассажир, и совсем другое дело, когда это делают сотни, и авиаперевозчик вынужден возмещать существенный ущерб. В случае отрицательного ответа Агентство по защите прав потребителей может обжаловать его в суде", - сказал директор ГАГА Раду Бензюк.