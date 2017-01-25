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Политика
Лидер ДПМ Влад Плахотнюк заявил, что Додон не сможет распустить парламент
25.01.2017

Конституция не дает права президенту Игорю Додону распускать парламент, когда он того хочет. А намерение главы государства получить такие полномочия в пользу партии социалистов не увенчается успехом. Об этом заявил председатель демократической партии Молдовы Влад Плахотнюк.

Лидер ДПМ написал в социальных сетях, что президент Игорь Додон начинает реализовывать обязательства, принятые в Москве, о которых он не заявил публично.

Влад Плахотнюк также написал, что Додон пытается форсировать события в попытке взять под контроль правительство и парламент, чтобы выполнить обязательства, которые противоречат интересам страны и ее граждан.

Лидер ДПМ также написал, что у Игоря Додона нет никаких шансов распустить парламент, так как условия ясно прописаны в Конституции. А его попытки изменить Основной закон государства в собственных интересах или в интересах партии социалистов закончатся провалом.


 
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