Платон: Я продал акции «Викториабанка» Плахотнюку и Шору, а они расплатились за них деньгами, украденными из «ВЕМ»

Агентству "Омега" передано письмо Вячеслава Платона, находящегося в СИЗО по обвинению в финансовых преступлениях. Дело Платона преднамеренно ведется прокурорами в обстановке тотальной секретности, все судебные заседания проводятся в закрытом режиме, а от общественности скрываются любые детали, сообщает агентство. Напомним, что, как утверждает адвокат Анна Урсаки, судья суда Буюкань Виктор Бойко запретил в пятницу присутствие Платона на заседаниях суда, что нарушает все нормы УК и Конституции. «Это решение не может быть оспорено, в то же время оно беспрецедентно: Платону придется, возможно, дожидаться своего приговора в камере тюрьмы № 13», - комментирует Урсаки. Ниже приводится полный текст письма, без сокращений и исправлений.

В чем подозревает Вячеслава Платона генеральная прокуратура РМ

Генеральная прокуратура подозревает меня в том, что я – единственный в мире человек, обладающий уникальным даром убеждения, сумевший позвонить полубанкиру Илану Шору в начале ноября 2014 года и уговорить его совершить выгодную для «ВЕМ» сделку. А именно - выдать мне кредит на 50 миллионов долларов. Выгодность, по словам Шора, заключается в том, что я досрочно погашу кредит «ВЕМ» и уплачу за это досрочное погашение пеню. И вот уже через несколько дней я якобы получаю первую часть кредита в 28 миллионов долларов, а через неделю – вторую часть в 22 миллиона. Уже только этого достаточно, чтобы присвоить сюжету статус «сказочного».

Но это лишь начало наркотических фантазий молдавских прокуроров. Дальнейший сюжет вообще никакой критики не выдерживает. Так как я не приезжал в Молдову, то этим писателям-фантастам показалось совершенно логичным, что я попросил Шора все кредиты оформить на его фирмы. Ну, что тут скажешь?! Это ж, в принципе, обычная практика. Все молдавские бизнесмены, если вдруг они не в Молдове, просто звонят, например, в «Мобиасбанк» прямо председателю г-ну Рида Текая и просят его по-быстрому так, за три-четыре дня оформить им кредит на пару десятков миллионов долларов, причем на его, Текая, фирмы. А они не только досрочно эти кредиты погасят, но еще и пеню за это заплатят.

И если вы думаете, что на этом шизофренические фантазии прокуроров иссякли, то спешу вас успокоить: дальше будет еще интереснее. Дурдом – общество рассудительных интеллектуалов в сравнении с генпрокуратурой Молдовы. Далее сюжет рисуется еще более сказочно. Представьте себе на секундочку следующий поворотец событий: мало того, что г-н Текая (да простит он меня за такой пример) берет для вас кредиты на пару десятков миллионов на свои компании, он еще договаривается с российским «Газпромбанком», чтобы тот положил денежный залог под этот кредит. И это еще не все!

Обычно молдавские бизнесмены без проблем просят добропорядочного председателя банка вывести эти деньги за границу, например, во Францию, прогнать там через пять-шесть офшоров и вернуть обратно молдавскому бизнесмену на указанный им счет. Остается только коленопреклонённо восхищаться уровнем обслуживания клиентов и сервису в молдавских банках.

Думаете, это все? Нет, друзья мои, и это еще не конец сказочной истории. Нет предела услужливости молдавских банкиров, когда они считают своим долгом угодить клиенту, да еще и заработать пеню за досрочное погашение кредита. Приношу еще раз свои извинения г-ну Текая, что именно его имя я привожу в пример. Но делаю я это для того, чтобы на примере европейского банка показать всю абсурдность выдвигаемых мне обвинений. Итак, идем дальше. Представьте себе, что после всего того, что уже сделал для вас г-н Текая из «Мобиасбанка», вы просите его еще и переоформить на себя ваши долги в других банках. И г-н Текая, бросает все свои дела, бежит в «Викториабанк» и оформляет на свои компании ваши кредиты. Представили себе этот абсурд?

Ну да! А почему бы и нет? Это же обычная молдавская бизнес-практика. Все так делают. Особенно если по каким-то причинам не могут приехать в Молдову. Вот такую удивительную историю придумал Илан Шор совместно с генпрокуратурой. Вот что г-н Харунжен называет плодотворным сотрудничеством Шора со следствием. Господа прокуроры ГП, вы что там нюхаете? Только в конец обдолбанный наркоман может нести такую чушь. И это в то время, когда весь народ, парламент, внешние партнеры по развитию пристально следят за ходом расследования? Да вы просто наглые, ошалевшие от безнаказанности негодяи. Вы оскорбляете подобным ведением расследования весь молдавский народ. Вы глумитесь над обворованным, обнищавшим народом, вынужденным еще и восполнять украденный миллиард.

Предлагаю всем желающим и пытливым провести следственный эксперимент. Вот номер телефона Шора: 069502001. Позвоните и попросите у него кредит. Не нужно просить 50 миллионов. Для начала попросите скромнее: миллионов пять долларов. Обязательно скажите, что погасите кредит досрочно и уплатите пеню за досрочное погашение. При этом никаких расписок или обязательств не нужно. Г-н Шор сам все оформит на себя. Вам нужно будет только дать ему номер счета, куда перевести деньги. По уверениям ребят из генпрокуратуры, все будет в порядке, и деньги вы обязательно получите.

Друзья мои, вперед! Не теряйте время. Скоро вы будете сказочно богаты. Да, на всякий случай, если вдруг денег на всех не хватит, тоже не беда. Вы так же можете попросить Шора переоформить на себя ваши кредиты в других банках. Это он вообще без проблем делает. Он просто идет и сам переоформляет на себя ваши долги. Вам вообще ничего не придется делать, даже в банк ходить. Шор сам все за вас сделает, особенно если речь идет о кредитах в «Викториабанке». Во всяком случае, именно так утверждают н.н. (незаконно назначенный) генпрокурор г-н Харунжен и его подельники.

И вот теперь этот наркотический бред ушел в суд. Я заверяю вас, что процесс будет закрытым, как бы я ни старался, как бы ни орал, желая быть услышанным. Оно и понятно. Генпрокуратура не может допустить, чтобы одна половина Молдовы лопнула от смеха, а вторая – от злости. Ведь забота о гражданах – это первостепенная задача ГП. С этим даже Плахотнюк согласен. А теперь вопрос. Как вы думаете, они найдут миллиард?

А еще я хотел бы обратиться к журналистам. Почти в каждой статье вы пишете, что прокуратура подозревает г-на Платона в краже или выводе из «ВЕМ» 800 миллионов лей. Меня это очень обижает и оскорбляет. Ни я, ни мои партнеры ничего не воровали и не выводили. Мои партнеры продали Плахотнюку и Шору купленные у них ранее акции «Викториабанка», здание центра моды, «АСИТО» и гостиницу «Националь». А эти грязные людишки рассчитались с ними деньгами, которые предварительно похитили из «ВЕМ». Это же все равно, что обвинять продавщицу из булочной в фальшивомонетничестве, когда ей за проданный батон всунули фальшивые десять лей.

Уважаемые журналисты, с серьезным видом декларируя обвинения прокуроров, вы тем самым становитесь участниками этой шизофренической фантасмагории, которую я описал выше, и всячески ее легитимизируете. А чтобы ни у кого не возникало сомнений в правдивости мной описываемого, прилагаю оригиналы допросов Шора прямо из обвинительного заключения.

В заключение еще раз хочу извиниться перед г-ном Текая за использование его фамилии для гротеска. Он по праву является одним из самых уважаемых и солидных банкиров Молдовы.

Вячеслав Платон

Кишинев, СИЗО №13

Тексты оригиналов допросов Шора будут представлены в ближайших выпусках ИА «Омега»