Игорь Додон: Я не антирумын, я антиунионист

Глава государства заявляет, что не является и никогда не был антирумыном, но есть и будет антиунионистом и выступает за сохранение суверенитета Республики Молдова. Об этом он заявил на встрече с представителями СМИ, организованной ровно через месяц после вступления в должность, передает IPN.

Игорь Додон сказал, что уважает мнение любого гражданина, потому что все равны перед законом, но как говорил и ранее, он выступает против унионистских движений и партий и выступает за их запрещение, потому что, отметил он, они ведут к ликвидации государственности. Глава государства уточнил, что и в Румынии подход к таким движениям такой же, более того, были случаи осуждения к тюремному заключению.

Президент Додон выразил обеспокоенность предыдущими заявлениями президента Румынии, который сказал, что президент Республики Молдова должен руководствоваться рамками Конституции, и расценивает эти высказывания вмешательством в молдавскую политику. В этом контексте Игорь Додон сказал, что, если до сих пор было принято посылать президенту указания, то он не потерпит такого отношения, уточнив, что он не вмешивается во внутренние дела Румынии, поэтому и Клаус Йохканнис в свою очередь не должен этого делать.

„Может ранее это позволялось, и, наверное, было и желание. Я вас очень уважаю, но давайте уважать друг друга. Мы не должны позволять себе делать некоторые заявления. Если в последние семь лет руководство страны не отреагировало на унионистские призывы, то говорю вам, что с моей стороны будет реакция, может она не понравится, но воздержитесь от некоторых комментариев”,- обратился Игорь Додон к румынскому президенту.

Президент Республики Молдова добавил, что поле Брюсселя следующие визиты могут быть к соседям в Украину или Румынию, в зависимости от того, откуда поступит приглашение.