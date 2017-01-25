Нейтралитет Молдовы будет обсуждаться в Брюсселе

Игорь Додон намерен обсудить нейтралитет Молдовы с представителями Североатлантического альянса в ходе своего официального визита в Брюссель, запланированного на февраль. Об этом президент заявил на встрече в расширенном формате со средствами массовой информации, состоявшейся вечером во вторник, 25 января, передаёт IPN.

„Я предложил провести встречу с представителями НАТО в рамках моего визита в Брюссель. Я хотел бы откровенно обсудить их позицию в отношении нейтрального статуса Республики Молдова. Идеально было бы даже подписать соответствующее заявление – что НАТО признаёт нейтральный статус Республики Молдова”, - сообщил глава государства.

Президент отметил, что он выступает против открытия в Кишинёве Связного офиса НАТО. „В Республике Молдова, которая является нейтральным государством, не должно быть связных офисов НАТО или других военных организаций. Мнение и беспокойство части общества состоит в следующем: не является ли этот офис первым шагом в рамках подготовки к вступлению в НАТО? Потому я против открытия этого офиса. Нам это не нужно”, - заявил Игорь Додон.

Глава государства также отметил, что Молдова должна стать страной без иностранных войск на своей территории. По его словам, вывод российского военного контингента, дислоцированного на левом берегу Днестра без согласия конституционных властей Молдовы, состоится после урегулирования приднестровского конфликта.