Плахотнюк: Я смогу предложить хорошую альтернативу JURNAL TV

Председатель Демократической партии (ДПМ), исполнительный координатор правящей коалиции Влад Плахотнюк выразил готовность помочь Jurnal TV в поиске нового офиса.

В интервью deschide.md он сказал, что не знаком с владельцами бизнес-центра Sky Tower и не причастен к тому, что его администрация разорвала контракт с медиа-холдингом Jurnal Trust Media, которой принадлежит телеканал.

"Я жду, чтобы мне отправили запрос со всеми техническими требованиями, чтобы начать действовать. Я уверен, что смогу предложить им хорошую альтернативу старому месту", - сказал Плахотнюк.

По его мнению, критика в его адрес со стороны Jurnal TV "приносит больше политической выгоды, нежели вреда, поскольку зрители со временем узнают, что передаваемые ими новости отличаются от реальности".

Политик не исключает, что руководство Jurnal TV посредством заявлений о проблемах с поиском нового места под офис "строит из себя жертву, замышляя что-то недоброе".

Jurnal TV часто высказывал прямую поддержку политиков, выступающих против действий Плахотнюка - лидеру партии "Платформа достоинства и правды" Андрею Нэстасе и лидеру Партии действия и солидарности Майе Санду. По мнению бизнесмена, оба политика являются не более чем "забавными имитациями Влада Цепеша и Белоснежки".

"Они никогда не выступили с предложением внести поправки в законы и вступили в политику только из амбиций. Их единственная идея - свергнуть власть, чтобы занять ее место. И в этих целях, они готовы спровоцировать социальный кризис в стране, пытались блокировать зарубежное финансирование со стороны МВФ. И не думали, что своими поступками могли лишить граждан зарплат и пенсий", - считает он.



Jurnal TV неоднократно критиковал действия бизнесмена Плахотнюка, а также нынешнего правящего парламентского большинства в лице ДПМ.



12 января канал объявил о разрыве контракта с бизнес-центром Sky Tower, в котором он арендовало помещение шесть лет. Руководство Jurnal TV обвинило Плахотнюка в том, что он повлиял на решение Sky Tower о разрыве контракта.

Самому бизнесмену принадлежат четыре телеканала - Publika TV, Canal 2, Canal 3 и Prime, а также три радио - Publika FM, Maestro FM и Muz FM. Телеканалы Плахотнюка неоднократно преподносили негативную информацию о Виореле и Викторе Цопа, которым принадлежит Jurnal TV, а также о Партии достоинства и правды, лидером которой является адвокат братьев Цопа - Андрей Нэстасе.