Плахотнюк: Высказывания президента противоречат стратегическим интересам РМ

Молдова не аннулирует Соглашение об ассоциации с Евросоюзом и не вступит в Евразийский союз.

Такое мнение высказал лидер Демократической партии, бизнесмен Влад Плахотнюк в интервью порталу deschide.md



Ранее президент Игорь Додон в ходе визита в Москву заявил, что Соглашение об ассоциации не принесло пользы Молдове, так как "РМ потеряла российский рынок, сократив поставки продовольствия на европейский". Он не исключил, что Молдова денонсирует Соглашение об ассоциации с ЕС и предложил подписать Меморандум о сотрудничестве с Евразийским союзом.



Плахотнюк считает, что такие высказывания президента - "политические", и что они противоречат стратегическим интересам РМ.



"Я еще в предвыборной кампании заявлял, что Соглашение об ассоциации остается европейской моделью развития страны. У Додона другое видение о развитии РМ, но оно не должно мешать госучреждениям работать в соответствии с программой правительства. РМ руководят проевропейские власти, а не пророссийские", - сказал он, подчеркнув, что "правящее большинство заинтересовано в поддержании конструктивных отношений РМ с РФ".

Лидер ДПМ негативно отозвался о предлагаемой президентом модели федерализации РМ с целью объединить Молдову и Приднестровье. По его мнению, проблему приднестровского конфликта необходимо решить только в ходе постоянного диалога с Приднестровьем в формате "5+2".



"Именно здесь стороны анализируют решения и приводят аргументы, насколько они соответствуют интересам граждан обеих берегов Днестра", - заметил Плахотнюк.



Он также считает, что президент Додон "подпитывает" граждан РМ "негативными эмоциями", заявляя о различиях между молдавскими и румынскими историями и языками.



"Это все эмоции, которыми наша страна питалась на протяжении многих лет. Граждане борются друг с другом и не обращают внимания на более важные вещи. Это именно то, что я намерен поменять в молдавской политике, заявив об этом на недавнем съезде ДПМ", - заключил Плахотнюк.