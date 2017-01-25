Тем, кто хочет вернуться на родину, государство поможет с трудоустройством

Живущие во Франции граждане Молдовы, которые хотят вернуться на родину, смогут получить поддержку государства.

Сегодня правительство должно одобрить начало переговоров о подписании соглашения между двумя странами, которое позволит их реинтеграцию.

В частности, наши соотечественники, жившие во Франции и приехавшие домой, получат помощь в трудоустройстве или открытии собственного бизнеса.

Данные некоторых исследований показывают, что большинство находящихся за рубежом молдаван вернулись бы на родину, если получили бы здесь поддержку.

Кроме того, подобное соглашение стимулировало бы возвращение молодых специалистов, прошедших обучение в странах ЕС. Соглашение должно быть заключено между Министерством труда и социальной защиты Молдовы и французским бюро по вопросам иммиграции и интеграции.