Додон ответил на слухи о сговоре с Плахотнюком

Глава государства подчеркнул, что заявления о том, что он вступил в сговор с Владимиром Плахотнюком - абсолютный абсурд, в особенности на фоне препонов, которые власть постоянно ему чинит.

В то же время Игорь Додон отметил: единственный, с кем он может иметь договоренности - это народ Республики Молдова, который его избрал.

Заявление было сделано в рамках пресс-конференции.

- Я видел заявления на этот счет различных политических аналитиков и моих оппонентов. Но если мы действительно состоим в сговоре, почему они обязывают меня сегодняшним решением Конституционного суда принимать их министров? Почему они назначили своего генерального прокурора? Почему забрали из-под подчинения президента Службу информации и безопасности? Уважаемые журналисты и граждане, я могу быть рядом и в договоренности, не хочу говорить сговоре, только с народом Республики Молдова. И столько времени, сколько у меня будет поддержка народа, а я чувствую, что она есть, и надеюсь, что она будет и дальше, я не боюсь ни тех, кто у власти, ни тех, кто находится в тени, ни тех, кто на передовых. Есть очень четкие задачи, которые я озвучил, и я буду добиваться их выполнения, - сказал Игорь Додон.

Глава государства также заявил, что считает, что Владимир Плахотнюк контролирует большинство государственных учреждений в нашей стране, но не президентуру.

- Я неоднократно говорил и еще раз подтверждаю, что он контролирует в Молдове большинство. Президентуру он не контролирует, хотя пытается как-то ограничить деятельность главы государства, - отметил президент.