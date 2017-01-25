Общество Имя Татьяна: самые необычные производные в паспортах Молдовы . Традиционно 25 января отмечается Татьянин день, который также принято считать Днем студента.



История праздника тесно связана с историей Московского университета. 25 января по новому стилю 1755 года императрица Елизавета, поддержав инициативу графа Ивана Шувалова и Михаила Ломоносова, подписала указ о его основании. Это распоряжение стало подарком в день именин матери графа Шувалова — Татьяны. В 1791 году во имя святой мученицы Татианы был также освящен храм Московского университета. С тех пор святая Татьяна считается покровительницей студентов и педагогов. Таким образом, 25 января свои именины отмечают все женщины, носящие имя Татьяна (древнее имя "Татиана" в переводе с греческого означает "устроительница"). Самые необычные производные имени Василий в паспортах молдаван Согласно данным госпредприятия "Registru" в Молдове проживает почти 97 тысяч женщин с таким именем. Татьяна – одно из самых популярных женских имен в республике. В паспортах такое имя (Tatiana) указано у 96 тысяч 865 гражданок республики. В одном случае работник паспортного стола по всей видимости допустил ошибку, так что сейчас в стране есть женщина с именем Tateana. При этом более четырех десятков женщин предпочли, чтобы в их паспортах была указана краткая форма имени Татьяна – Таня. Всего в республике проживает 44 человека – 29 с именем Tanea и 15 – Tania. Но самой необычной производной этого имени, указанной в документе, удостоверяющем личность, является Туся (Tusea). В Молдове есть сразу две женщины, которых зовут именно так. Что касается празднования Дня студентов, то в этот день в республике традиционно проводится мероприятие под названием "Два берега одной реки". Праздник организует Русская община Республики Молдова при поддержке Российского центра науки и культуры.





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