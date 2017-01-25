Филип: Референдум приведет только к трате ПСРМ государственных денег

Премьер-министр Павел Филип прокомментировал заявление президента Игоря Додона о предложенном социалистами референдуме об отмене "закона миллиарда".

Филип говорит, что эта инициатива "является ошибкой и единственное, чего можно добиться таким референдумом, так это возможности для ПСРМ потратить государственные деньги".

"Заявление, сделанное президентом Игорем Додоном о возможном референдуме по инициативе ПСРМ по аннулированию закона о превращении в госдолг срочных кредитов, выданных трем банкам во избежания краха в банковской системе, является ложной проблемой", - отметил Филип.

Объяснил он это следующими причинами:

1. В первую очередь согласно статье 147 Кодекса о выборах, на республиканский референдум не могут выноситься вопросы о налогах и бюджете.

2. Даже если такой референдум будет законным в любом случае он не имеет смысла, так как этот закон не может быть отменен из-за уже имеющейся юридической силы.

3. Этот пункт является частью пакета законов для подписания Соглашения с МВФ, и если закон будет пересмотрен, то это автоматически поставит под вопрос само соглашение.

4. Президент очень хорошо знает, что в прошлом сумма государственного долга уже частично была оплачена и будет восстановлена в полном объеме, поэтому граждане не будут вынуждены платить эту сумму.

Исходя из этих обстоятельств считаю, что референдум по данному вопросу, который приведет к трате государственных денег и, соответственно, долгу, будет ошибкой, приведшей к возможности ПСРМ потратить деньги народа" - написал в соцсети Павел Филип.