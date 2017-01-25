В китайский интернет-магазин с молдавскими леями

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Экономика
Любовь Тарабурка
За товары, продаваемые на одной из крупнейших торговых площадок Китая AliExpress, уже можно платить электронными молдавскими леями.
До сих пор заказчики могли рассчитываться за товары только посредством таких крупнейших мировых платежных систем, как Visa, WebMoney и ряд других, а сейчас появилась возможность это делать при помощи молдавского электронного кошелька RunPay MDL.
Покупать приглянувшиеся товары на AliExpress стало возможным благодаря тому, что с августа 2016 года RunPay Moldova начали работать в партнерстве с известной международной системой электронных расчетов WebMoney Transfer. В результате этого сотрудничества кошелек RunPay MDL был интегрирован в клиентскую программу WebMoney Keeper, что в свою очередь обеспечило клиентам RunPay Moldova удобный интерфейс для леевых p2p-переводов. Участники этой системы получили возможность обменивать титульные знаки WebMoney на электронные молдавские леи мгновенно и без комиссионной оплаты. А теперь благодаря этому сотрудничеству RunPay в Молдове получил доступ и к платежам на AliExpress.
Руководитель отдела развития компании PayMaster, представляющей платежную систему RunPay в Молдове, Андрей Добров убежден, что новый способ оплаты товаров на AliExpress наши граждане оценят.
- Мы считаем, что такой новый способ оплаты товаров на AliExpress будет очень востребован, – сказал в комментарии «Панораме» Андрей Добров. –Добавьте к прочим достоинствам этого кошелька и шаговую доступность терминалов (наша терминальная сеть - одна из крупнейших в Молдове и объединяет более 1000 точек пополнения по всей стране), их круглосуточную работу, мгновенность проведения этих операций, отсутствие необходимости стоять в очередях, и вы поймете, что пополнить такой кошелек намного проще и быстрее, чем любой другой инструмент, используемый сегодня в нашей стране для оплаты покупок в интернет-магазинах.
Также благодаря сотрудничеству WebMoney, с помощью электронного молдавского кошелька можно производить платежи и в культовых игровых онлайн-проектах компании Wargaming (World of Tanks, World of Warships, World of Warplanes).
Как выяснила «Панорама», в ближайшее время планируется расширить список крупных торговых интернет-площадок, с которыми можно рассчитываться через кошельки MDL.
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