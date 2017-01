В китайский интернет-магазин с молдавскими леями

Любовь Тарабурка

За товары, продаваемые на одной из крупнейших торговых площадок Китая AliExpress, уже можно платить электронными молдавскими леями.

Онлайн-гипермаркет AliExpress, объединяющий сотни тысяч интернет-магазинов по всему миру, для многих граждан Молдовы является настоящим спасением, потому что там можно найти и купить товар по своему вкусу и кошельку. Многих наших соотечественников эта торговая площадка кормит: они оптом закупают на ней различные товары, а потом реализуют на вещевых рынках Кишинева и других населенных пунктов Молдовы.

До сих пор заказчики могли рассчитываться за товары только посредством таких крупнейших мировых платежных систем, как Visa, WebMoney и ряд других, а сейчас появилась возможность это делать при помощи молдавского электронного кошелька RunPay MDL.

Покупать приглянувшиеся товары на AliExpress стало возможным благодаря тому, что с августа 2016 года RunPay Moldova начали работать в партнерстве с известной международной системой электронных расчетов WebMoney Transfer. В результате этого сотрудничества кошелек RunPay MDL был интегрирован в клиентскую программу WebMoney Keeper, что в свою очередь обеспечило клиентам RunPay Moldova удобный интерфейс для леевых p2p-переводов. Участники этой системы получили возможность обменивать титульные знаки WebMoney на электронные молдавские леи мгновенно и без комиссионной оплаты. А теперь благодаря этому сотрудничеству RunPay в Молдове получил доступ и к платежам на AliExpress.

Руководитель отдела развития компании PayMaster, представляющей платежную систему RunPay в Молдове, Андрей Добров убежден, что новый способ оплаты товаров на AliExpress наши граждане оценят.

- Мы считаем, что такой новый способ оплаты товаров на AliExpress будет очень востребован, – сказал в комментарии «Панораме» Андрей Добров. –Добавьте к прочим достоинствам этого кошелька и шаговую доступность терминалов (наша терминальная сеть - одна из крупнейших в Молдове и объединяет более 1000 точек пополнения по всей стране), их круглосуточную работу, мгновенность проведения этих операций, отсутствие необходимости стоять в очередях, и вы поймете, что пополнить такой кошелек намного проще и быстрее, чем любой другой инструмент, используемый сегодня в нашей стране для оплаты покупок в интернет-магазинах.

Также благодаря сотрудничеству WebMoney, с помощью электронного молдавского кошелька можно производить платежи и в культовых игровых онлайн-проектах компании Wargaming (World of Tanks, World of Warships, World of Warplanes).

Как выяснила «Панорама», в ближайшее время планируется расширить список крупных торговых интернет-площадок, с которыми можно рассчитываться через кошельки MDL.