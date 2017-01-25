Санду: Додон хочет, чтобы мы забыли о его заявлениях в Москве

Процедура оспаривания Игорем Додоном результатов конкурса по выбору генерального прокурора, на котором был избран Эдуард Харунжен - это попытка «оттенить» скандальные заявления, сделанные президентом Молдовы в Москве.

Такого мнения придерживается Майя Санду. В сообщении на Facebook она отметила, что действия главы страны, по сути, нацелены не на отставку Харунжена.

«Додон проснулся и устроил шумиху, чтобы оттенить скандальные заявления, сделанные в Москве», - написала она.

Комментируя ответ Конституционного суда либерал-демократу Григорию Кобзаку, Санду заявила, что в понимании суда президент страны - это бюрократ, который ставит подпись под всеми бумагами, которые ему приносят, в том числе теми, которые выдали «незаконные органы или победители сымитированных конкурсов».

«Суд не только отказался анализировать Указ о назначении генерального прокурора сквозь призму Конституции, но и придал законности действия неконституционного органа, поддержав ложного победителя. Высший совет прокуроров в момент утверждения решения о назначении Харунжена не было сформирован из прокуроров, избранных из прокуратур всех уровней, а также представителей других органов и публичных институтов или гражданского общества, как предусматривает закон. А члены ВСП, которые не были назначены так, как то предусматривает Закон о прокуратуре, продолжают подчиняться Харунжену и не сделали ничего, кроме как поддержали своего главу в должности», - добавила она

Ранее Игорь Додон заявил, что оспорит назначение Эдуарда Харунжена генеральным прокурором. Глава государства заявил, что Высший совет прокуроров нарушил правовые нормы при проведении конкурса.