Павел Филип: Не позволим втянуть себя в игру политических заявлений

Павел Филип призвал членов кабинета министров не позволить втянуть себя в игру политических заявлений, которые делает президент Республики Молдова Игорь Додон. Так как они не могут иметь каких-либо юридических последствий, заявил премьер.

„Заявления лишь вносят смятение в общество. Конституционный суд постановил: президент не может блокировать работу правительства. А правительство взяло на себя обязательство по проведению масштабной программы реформ, которая должна быть нашей основной заботой. В прошлом году мы начали с реформирования нормативной базы, которая касается предпринимательской деятельности и сокращения административного бремени для деловых людей. Этот год мы начинаем с реформ в медицине, а именно с реформирования системы больниц. Кроме того, нам предстоит пересмотреть способы определения степеней ограниченных возможностей. Далее последует реформа в энергетике, реформирование центрального и местного публичного управления”, - заявил глава кабинета министров.

Павел Филип представил коллегам Юрие Чокана, который будет руководить работой Центра по проведению реформ, созданного решением правительства на предыдущем заседании кабмина. Юрие Чокан является членом Центральной избирательной комиссии и обладает двумя дипломами об образовании, в том числе в области права, он также окончил магистратуру.