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Спорт
Кишинёвский „Зимбру” остался без капитана
25.01.2017

Столичный клуб „Зимбру” остался без капитана. Ион Жардан присоединился к принципиальным соперникам „жёлто-зелёных” – „Шерифу” из Тирасполя. 27-летний защитник подписал контракт, рассчитанный на два сезона, передаёт IPN.

„Надеюсь, что эти перемены в моей спортивной жизни ни на ком не отразятся в эмоциональном плане. Желаю команде удачи и надеюсь, что по итогам чемпионата „Зимбру” получит путёвку в отборочный раунд Лиги Европы”, - заявил Ион Жардан.

Жардан сыграл за „Зимбру” 82 матча, забив в них три гола. Команда под руководством Вячеслава Руснака отправилась на сборы на Мальту уже без своего бывшего капитана.


 
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