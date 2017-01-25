Кишинёвский „Зимбру” остался без капитана

Столичный клуб „Зимбру” остался без капитана. Ион Жардан присоединился к принципиальным соперникам „жёлто-зелёных” – „Шерифу” из Тирасполя. 27-летний защитник подписал контракт, рассчитанный на два сезона, передаёт IPN.

„Надеюсь, что эти перемены в моей спортивной жизни ни на ком не отразятся в эмоциональном плане. Желаю команде удачи и надеюсь, что по итогам чемпионата „Зимбру” получит путёвку в отборочный раунд Лиги Европы”, - заявил Ион Жардан.

Жардан сыграл за „Зимбру” 82 матча, забив в них три гола. Команда под руководством Вячеслава Руснака отправилась на сборы на Мальту уже без своего бывшего капитана.