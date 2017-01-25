Советские строительные нормы и правила заменят в Молдове на европейские

Советские строительные нормы и правила заменят в нашей стране на европейские. Это повысит качество и безопасность конструкций. Соотвествующий проект о внедрении еврокодов представило сегодня Министерство регионального развития и строительства. Часть средств на его реализацию - 200 тысяч евро - выделило правительство Чехии.

По словам авторов инициативы, использование новых технологий позволит сократить затраты на строительство. Вследствие чего недвижимость станет более доступной.

"Эти нормативы, еврокоды, которые мы обсуждаем, применяются к строительным объектам разных типов структур, например, к древесине, алюминию, железобетону и другим. Каждый еврокод исчисляется от 0 до 9", - заявил министр строительства Василий Бытка.

Введение евростандартов позволит архитекторам и строителям создавать новые проекты. Возрастёт также качество и безопасность жилья.

"Благодаря еврокодам, у проектировщиков будет больше возможностей для творчества. Не будет типовых зданий, мрачных и не очень презентабельных на вид. Используя новые технологи и материалы, они смогут создавать более интересные и красивые здания, как в Европе", - добавил глава управления Минстроя Георгий Кроитору.

Впоследствии пересмотрят и учебную программу для инженерно-строительных факультетов. До сих пор студенты обучаются по программе, составленной до 1985 года.

"Мы уже подготовили исследование о внедрении еврокодов и разработке национальных дополнений. Это позволит нам осуществить градостроительное зонирование Молдовы по климатическим воздействиям", - отметил магистр технических наук Вадим Цуркан.

Новые положения в строительстве начнут применять с 2020 года.