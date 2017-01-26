Осмокеску: Путь к референдуму - небыстрый

Путь к проведению в Молдове общенационального референдума не является быстрым и ограничен рядом условий, - считает эксперт в области конституционного права, бывший судья Конституционного суда Николай Осмокеску.

Комментируя по просьбе агентства "ИНФОТАГ" намерение президента РМ Игоря Додона добиваться роспуска парламента и назначения досрочных выборов через плебисцит, он подчеркнул, что президент имеет такие полномочия.

"Это оговорено статьей 75 Конституции. Однако любая инициатива о проведении референдума должна получить положительное заключение КС. "За" должно проголосовать не менее четырех его судей. Далее инициатива попадает в парламент и должна быть проголосована большинством голосов депутатов. Потом парламентом же назначается референдум. Причем по срокам его проведение возможно в течение шести месяцев", - сказал он.

Осмокеску отметил, что по одной и той же проблеме референдум не может быть проведен дважды в течение года.

"В Избирательном кодексе, помимо президента, указаны и другие стороны, способные инициировать референдум. Это, в первую очередь, парламент и правительство, а также инициативная группа граждан, которые должны собрать не менее 200 тыс. подписей не менее, чем в 50% административно-территориальных единицах республики", - пояснил Осмокеску.

Он напомнил, что желание главы государства наделить себя дополнительными полномочиями не новость для Молдовы.

"Это же пытался сделать и президент Петр Лучинский в 1998 г. Всякий, кто избран президентом, хочет выглядеть могучим, способным "решать вопросы". Но надо четко понимать, что Молдова - парламентская республика. Все проблемы в ней решает парламент, а все средства сосредоточены в правительстве, назначаемом парламентом. Так, что инициирование референдума, бесспорно возможно, но от желания его провести до воплощения в реальность - значительная дистанция по времени", - сказал агентству "ИНФОТАГ" эксперт конституционного права Николай Осмокеску.