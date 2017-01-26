Определились лучшие боксеры

Федерация бокса определила в рамках пресс-конференции лучшего боксера, тренера и судью прошлого года, передает IPN.

Василе Белоус из Гримэнкэуць был назван лучшим боксером. Он больше остальных молдавских боксеров приблизился к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, заняв третье место в квалификационном турнире.

„Сожалею, что впервые у нас не было боксеров на Олимпийских играх. Еще раз повторяю, арбитры не дали нам шанс”, - заявил Петр Кадук, который был назван тренером года.

Лучшим боксером в возрасте до 14 лет был назван Владислав Гудзь из Тирасполя, который стал в прошлом году чемпионом Европы. Вице-чемпион Европы Константин Урсу из Кишинева был назван лучшим боксером в возрасте до 16 лет. Лучшим арбитром был назван Анатолий Кайгородов, который в 2008 году судил финал в категории плюс 91 кг в рамках олимпийских игр.