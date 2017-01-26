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Общество
Количество самоубийств среди подростков увеличилось вдвое
26.01.2017

В Молдове растет число самоубийств среди несовершеннолетних. По данным Гениспектората полиции, в прошлом году счеты с жизнью свели 23 подростка, это вдвое больше, чем в 2015-ом. Большинство, покончивших с собой, мальчики от 13 до 16 лет.

Основные причины самоубийств - неуспеваемость в школе или неудачи в любви, а также эмоциональный дисбаланс в связи с отсутствием нормального общения с родителями или близкими. Кроме того, в прошлом году зафиксировали 132 случая попытки суицида: покончить с жизнью попытались 105 девочек и 27 мальчиков. По словам представителей Горячей линии по предупреждению суицида, психологическую помощь получили более 300 человек


 
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