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Экономика
Объём банковских вкладов за год увеличился на 10 процентов
26.01.2017

Более чем на 9% вырос в прошлом году объем банковских вкладов в коммерческих банках. Он составил почти 55 млрд леев. Такие данные приводит Национальный банк Молдовы.

По данным НБМ, рост депозитов обусловлен в основном вкладами физических лиц. Они достигли в прошлом году почти 38 млрд леев. Это примерно на 7,5% больше, чем в 2015-ом. Депозиты юридических лиц выросли до 17 млрд, или на 13%.

В общей структуре вкладов доля физических лиц составляет порядка 69%, юридических - свыше 30.

Большинство граждан предпочитает хранить сбережения в национальной валюте. Объем вкладов в молдавских леях составил примерно 54%. А размер депозитов в иностранной валюте - 46,5%.

Средняя ставка по леевым вкладам на конец прошлого года составила почти 7%, это примерно на 7,4 процентных пункта меньше, чем в декабре 2015-го. А средняя ставка по депозитам в валюте снизилась на 0,09 процентных пункта, составив 2%.


 
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