Браки под угрозой: неутешительная статистика

Половина супружеских пар в Молдове разводится. По данным Службы гражданского состояния, в прошлом году брак расторгли более 10 тысяч семей. Самый короткий брак продлился всего день.

Между тем, статистика показывает, что число браков снижается. Если в 2010-ом свои отношения узаконили свыше 26 тысяч пар, то в прошлом году их было чуть более 22 тысяч. Что касается разводов, то семь лет назад брак расторгли свыше 11 тысяч пар, а в 2016 - чуть более 10 с половиной тысяч.

По данным Национального бюро статистики, мужчины готовы создать семью в 30 лет, женщины - в 27. В то же время, средняя продолжительность брака составляет 11 лет. По словам специалистов, основными причинами развода являются измены, отсутствие общения и поспешный выбор партнера.