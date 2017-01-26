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На устах
Браки под угрозой: неутешительная статистика
26.01.2017

Половина супружеских пар в Молдове разводится. По данным Службы гражданского состояния, в прошлом году брак расторгли более 10 тысяч семей. Самый короткий брак продлился всего день. 

Между тем, статистика показывает, что число браков снижается. Если в 2010-ом свои отношения узаконили свыше 26 тысяч пар, то в прошлом году их было чуть более 22 тысяч. Что касается разводов, то семь лет назад брак расторгли свыше 11 тысяч пар, а в 2016 - чуть более 10 с половиной тысяч.

По данным Национального бюро статистики, мужчины готовы создать семью в 30 лет, женщины - в 27. В то же время, средняя продолжительность брака составляет 11 лет. По словам специалистов, основными причинами развода являются измены, отсутствие общения и поспешный выбор партнера.


 
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