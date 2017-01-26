Премьер потребовал срочных мер по упрощению процедуры оплаты виньетки

В начале сегодняшнего заседания кабинета министров премьер-министр Павел Филип обсудил вопрос выдачи виньеток при пересечении границы. Премьер отметил, что эта процедура блокирует доступ к таможне и образует пробки на границе, информирует МОЛДПРЕС.

Так, глава исполнительного органа поручил Таможенной службе, Центру электронного управления, Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры, Министерству информационных технологий и связи и Министерству внутренних дел представить предложения по упрощению данной процедуры и оптимизации времени пересечения границы.

«Прошу ответственные учреждения в течение недели представить решения. Оплата за виньетку может быть произведена на любой заправочной станции, представитель Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры может находиться за таможенным постом и взимать эти сборы или, как это делается во всем мире, можно ввести онлайн оплату виньетки», - заключил премьер-министр.