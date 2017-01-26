26 Января 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Авто
Премьер потребовал срочных мер по упрощению процедуры оплаты виньетки
26.01.2017

В начале сегодняшнего заседания кабинета министров премьер-министр Павел Филип обсудил вопрос выдачи виньеток при пересечении границы. Премьер отметил, что эта процедура блокирует доступ к таможне  и образует пробки на границе, информирует МОЛДПРЕС.

Так, глава исполнительного органа поручил Таможенной службе, Центру электронного управления, Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры, Министерству информационных технологий и связи и Министерству внутренних дел представить предложения по упрощению данной процедуры и оптимизации времени пересечения границы.

«Прошу ответственные учреждения в течение недели представить решения. Оплата за виньетку может быть произведена на любой заправочной станции, представитель Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры может находиться за  таможенным постом и взимать эти сборы или, как это делается во всем мире, можно ввести онлайн оплату виньетки», - заключил премьер-министр.


 
Количество просмотров:
55
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.