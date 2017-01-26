Референдумы Игоря Додона не имеют шансов на успех, депутат

Инициативы главы государства касательно референдумов являются популистскими заявлениями с электоральным подтекстом, которые в действительности не имеют шансов на успех. Об этом в эфире передачи „Loc de dialog” на общественной радиостанции Radio Moldova заявил входящий в правящую коалицию депутат Анатолие Загородный, передаёт IPN.

„Это популистские заявления, которые, скорее всего, завершатся ничем. Господин президент хочет произвести впечатление на избирателей. Что вот, он, будучи избран народом, советуется с народом. Проблемы могут быть решены в парламенте, и мы должны стать подлинно парламентским государством. Осуществление инициатив Додона стоит очень многих денег, которые заплатят граждане”, - заявил депутат из социал-демократической группы.

Другой приведённый Загородным аргумент состоит в том, что некоторые из инициатив Додона будут остановлены в самом начале, так как они противоречат Конституции. „Додон хочет провести референдум об отмене закона, якобы возложившего на граждан возврат украденного миллиарда. Но отмена Закона о бюджете не может быть вынесена на референдум. Так что я рекомендую господину президенту сосредоточить свои усилия на правоохранительных органах, чтобы виновные были быстрее наказаны, а деньги – возвращены”.

Загородный призвал Игоря Додона к диалогу. „Игорь Додон ничего не добьётся и в плане роспуска парламента. Даже если референдум и состоится, его результаты, в конечном итоге, всё равно должны будут пройти через парламент. Я тоже выступаю за изменение Конституции. Но метод Додона неэффективен. Хороший результат может быть достигнут только путём диалога. Президент должен сотрудничать с парламентом, общаться с ним”, - считает бывший коммунист.

На пресс-конференции 24 января Игорь Додон заявил, что он может инициировать ряд референдумов, в том числе о роспуске парламента, об отмене закона, возлагающего украденный миллиард на плечи граждан, о федерализации Молдовы, а также по поводу решения Конституционного суда, обязавшего его утверждать министров, предложенных премьером. Игорь Додон также сообщил, что он инициирует такое число референдумов, в каком возникнет необходимость.