Родом из Молдовы: друг Шагала и Малевича художник Абрам Бразер

25 января исполнилось 125 лет со дня рождения Абрама Бразера — скульптора, графика и живописца. Он дружил с Марком Шагалом, жил в парижском арт-сквоте «Улей», наряду с Малевичем входил в знаменитую «витебскую школу», а из его произведений до нас почти ничего не дошло. Мы собрали факты, которые помогут разобраться в удивительной и трагической биографии художника.

Абрам Бразер родился 25 января 1892 года в Кишинёве. В 1910 году Бразер оканчивает Кишинёвское художественное училище и становится членом Бессарабского товарищества любителей искусств. В 20 лет уезжает в Париж, манивший его, как культурный центр и место притяжения многих молодых художников начала XX века.

А. Бразер. ‘Голова мальчика’, 1927 г.

В первые годы жизни в Париже Бразер испытал все горечи неустроенного материального существования при неутомимой жажде учиться и работать. Он зарабатывает себе на жизнь малярной работой и одновременно посещает вольную академию, где занимается живописью сам для себя, почти без общения с другими «направлениями».

«Жизненный путь художника Бразера был тяжел тем, что проклятые вопросы текущей повседневности, ее материальные неурядицы заставляли вечно сообразоваться не с тем, что дано, а с тем, чего не хватает…»

В 1913 году, через год жизни в Париже, Бразер выставляет свои первые работы в одном из лучших салонов города – «Осеннем», где сразу обращает на себя внимание, как подающий большие надежды художник. В этот период он живёт и работает в культовом арт-сквоте «Улей» («La ruche»). Фаланстер, построенный меценатом и скульптором-любителем Альфредом Буше, состоит из 140 ателье-студий, которые за символическую плату сдаются начинающим художникам и литераторам. Месячная аренда мастерской стоила, как два недорогих обеда. Среди обитателей «La ruche» были Леже, Модильяни, Шагал, Сутин и другие представители парижской арт-тусовки тех лет. В «Улье» Бразер сближается с Марком Шагалом.

Улей (фр. La Ruche) — знаменитый парижский фаланстер начала XX века, созданный в 1902 году меценатом и скульптором-любителем Альфредом Буше.

В 1915 году Бразер меняет кисти и краски на военную униформу. Он поступает на службу во французскую армию, в которой пребывает около года. Затем, вернувшись в Россию, продолжает состоять на военной службе в рядах русской армии. Покинув, наконец, армию, художник первое время кое-как перебивается в Петрограде, довольствуется редкими заказами, временно работает в качестве конторщика на стройке.

В конце 1918 года Бразер перебирается в Витебск. В то время этот небольшой провинциальный городок на северо-востоке Белоруссии становится одной из центральных точек не только русского, но и мирового авангарда. В 1919 году в Витебск приезжает Казимир Малевич. Он берёт под своё руководство мастерскую в Народном художественном училище «нового революционного образца», которое возглавляет Марк Шагал. Шагал и Малевич — именно усилиями этих людей в искусствоведческий язык вошло словосочетание «витебская школа». Среди огня Гражданской войны Витебск превращается в удивительный оазис новой культуры. Абрам Бразер активно включается в работу художественного сообщества. В первый же год пребывания в Витебске вместе с Марком Шагалом, Юделем Пэном и Соломоном Юдовиным участвует в «Выставке евреев-художников».

Добужинский М.В. Витебск.1919.

На протяжении 1918—1920 годов по задумке Марка Шагала в Витебске создаётся Музей современного искусства. У Шагала не было строгой концепции, скорее это было воплощение мечты открыть в его родном городе некий центр, задачей которого было бы приобщение «масс» к культуре. Абрам Бразер привозит из Москвы 29 работ для 1-й Государственной выставки картин местных и московских художников. Сегодня его считали бы галеристом и куратором: он занимается развеской, организацией открытия, устраивает диспуты, лекции Малевича и Ромма.

А. Бразер. ‘Автопортрет’. 1939 г.

На этой же выставке экспонируются работы самого Бразера. Они не оставляют равнодушными критиков, которые хвалят его за умение создавать выразительные образы экономными средствами: «Обращают на себя внимание рисунки пером и чернилами художника Бразера, который проявляет виртуозность в выражении малыми средствами самого характерного. Жаль, что его работы, которые, в сущности, являются офортами, не выражены в офорте. Вызывает интерес «Голова еврея», написанная шпателем (ножом).»

«Основное ядро выставки – это многочисленные рисунки чернилами. По ним внимательный наблюдатель может изучить и самый характер творчества т. Бразера – его неизменное стремление посредством сильной формы, путем яркого штриха и глубоко прочувствованной линии передать психологическую сущность объекта».

Помимо прочего, в Витебске Бразер занимается педагогикой. Он работает в губернской школе-интернате для глухонемых. В августе 1921 года Абрам Бразер организует выставку картин своих глухонемых воспитанников. Делая анализ их работ, он замечает: «Посредством изобразительного искусства мы можем ознакомиться с внутренним миром глухонемого ребёнка, с его характером, представлением о внешнем мире, с его понятиями о добре и зле. Рисунки представляют собой самостоятельное творчество детей с собственной композицией и самостоятельным подбором красок, который поражает своей оригинальностью и утонченностью вкуса в сравнении с рисунками нормальных детей».

А. Бразер во время работы над бюстом Янки Купалы.

В 1920 году Бразер дебютирует как скульптор. «Занялся я лепкой сейчас потому, – поясняет он, – что не имею красок, чтобы посвятить себя живописи. Последний заказ губисполкома – портрет Ленина – меня временно выручил из финансовых затруднений, и я даже воспользовался этим, чтобы купить обратно свои картины – портреты Листа и Блока, проданные мною когда-то за бесценок. Теперь я надеюсь выйти из затруднений благодаря второму заказу губисполкома, за исполнение которого уже взялся. Заказов вообще нет, почти нет». На какое-то время Абрам Бразер перебирается в Москву. Но к середине 20-х годов возвращается в Белоруссию и окончательно обосновывается в Минске.

Большая персональная выставка Бразера открылась в июне 1941 года за несколько дней до начала Великой Отечественной войны. Все работы художника в этой выставке были уничтожены немцами после захвата города, а сам художник с семьёй в марте 1942 года расстрелян в минском гетто. Несколько рисунков и несколько скульптур – это все, что уцелело из созданного за почти сорок лет творческой работы Абрама Бразера.

Статью подготовил: Максим Поляков

Источники: журнал «Мишпоха» №25.– 2009.– С.57-62. ; Wikipedia