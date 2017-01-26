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Общество
Начнется снос четвертого и пятого этажа сгоревшего склада
26.01.2017

Национальный институт «Урбанпроект» завершил разработку плана по сносу 4 и 5 этажа складского помещения по адресу Узинелор, 9, где 11 ноября 2016 года произошел сильный пожар.
Таким образом, приступить к работам по сносу владелец здания сможет уже в ближайшем будущем. Разработанный проект включает генеральный план, схемы проведения работ и пояснительные материалы.

«Для сноса 4 и 5 этажа здания по адресу улица Узинелор, 9 понадобятся 2 крана, два самосвала и автомобиль с платформой, а также современная техника, чтобы не повредить структуру нижних этажей и не спровоцировать обрушение», - сообщил вице-министр регионального развития и строительства Анатолий Золотков.

Собственник здания уже сообщил, что фирма, которую он нанял для проведения работ обладает всей необходимой техникой.


 
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