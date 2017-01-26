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Политика
Новак о либералах: Сумасшедший дом, а не политическая партия
26.01.2017

Депутат Парламента РМ от Партии социалистов Григорий Новак прокомментировал жест Алины Зоти, подарившей президенту Румынии Клаусу Йоханнису карту объединенной Румынии. 

Социалист с сожалением отметил, что государство содержит и выплачивает зарплаты таким унионистам, как Зотя, которые служат интересам соседней страны, а не интересам молдавского народа. 

- Один сумасшедший везет горшок земли в Бухарест, другой встречается с Дечебалом и Буребистой, теперь еще и Алина с картой. Сумасшедший дом, а не политическая партия, - отметил Новак. 

Депутат ПСРМ также подчеркнул, что, скорее всего, идею с картой подсказала Зоте "рука Москвы", имея в виду карту исторической Молдовы, которую на прошлой неделе Игорю Додону подарил Владимир Путин. 

- И здесь плагиат. Либералам не хватает мозгов, чтобы придумать что-то свое, - добавил Новак. 


 
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