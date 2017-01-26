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Чем будет заниматься Совет гражданского общества при президенте?
26.01.2017

По инициативе Игоря Додона представители администрации президента приступили к созданию Совета гражданского общества при президенте, сообщает Noi.md.
Проект Регламента деятельности Совета уже был представлен на общественное обсуждение, и всем заинтересованным лицам предлагается представить свои предложения. Источники в президентуре отметили, что активное участие общества в процессе принятия решений будет одним из основных приоритетов во время мандата Игоря Додона.

«Мы уверены в том, что путем обмена идеями, опытом и участием сможет инициировать много значимых для общества проектов. Мы открыты, ориентированы к непрерывному диалогу, к новой модели управления, основанной на принципах совместного участия и совместного управления», – заявил пресс-секретарь президента Ион Чебан.

Согласно документу, Совет гражданского общества учреждается при президенте в качестве консультативного органа, который обеспечивает взаимодействие между президентом и гражданским обществом в интересах граждан. Задачей этой структуры будет  рассмотрение просьб президента и предложение решений существующих проблем.

В состав совета войдут председатель, вице-председатель и члены.  Совет будет собираться не реже одного раза в три месяца. Решения, принятые Советом, будут иметь рекомендательный характер и служить основой для издания указов президента по вопросам общенациональной значимости, говорится в документе.


 
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