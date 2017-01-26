Красносельский о референдуме: Наш народ уже определился в 2006 году

Глава Приднестровья рассказал «Парламентской газете» России о целях своего визита в Москву.

Правительственная делегация из Приднестровья во главе с президентом самопровозглашённой республики Вадимом Красносельским 25 января прилетела в Москву. Рабочий визит продлится три дня и будет посвящён, по всей видимости, вопросам экономики.

Главное — вопросы экономики

«В Москву приехала представительная делегация, практически все министры правительства, — пояснил «Парламентской газете» Красносельский. — Наша цель — продолжить развивать контакты с российскими коллегами».

В ходе визита приднестровской делегации запланирована встреча с вице-премьером правительства России, спецпредставителем президента России по Приднестровью Дмитрием Рогозиным, а также ещё более 15 встреч с различными официальными лицами на разных уровнях.

Судя по всему, главной темой визита будет экономика. Накануне визита министр экономического развития Приднестровья Сергей Оболоник сказал, что с которыми сталкивается приднестровская промышленность. Это, прежде всего, сложности с попаданием на российский рынок. Темой для обсуждения в Москве, возможно станут и кредиты, которые сегодня нужны промышленникам на пополнение оборотных средств, на техническое развитие и на капитальные вложения.

«Дать просто денег нам не нужно, мы должны понимать, зачем мы их берем, как мы будем их использовать, какова окупаемость и эффективность использования этих средств», — пояснил Оболоник.

Однако в прессе Молдавии уже поспешили заявить, что Красносельский отправился в Москву «за деньгами», связав это с нехваткой бюджетных средств в Приднестровье. Во вторник, 24 января, молдавский портал point.md сообщил о том, что «власти Приднестровья испытывают трудности с выплатой зарплат бюджетникам из-за отсутствия средств», делая вывод, что приднестровская делегация «рассчитывает убедить российские власти оказать помощь Приднестровью».

Будет ли в Молдавии референдум?

Приднестровская делегация во главе с президентом ПМР Вадимом Красносельским приехала в российскую столицу вслед за молдавским президентом Игорем Додоном. Лидеры России и Молдавии не встречались с 2008 года. После откровенного поворота страны на Запад российское руководство общалось с главами молдавских государств только в рамках форумов на площадке СНГ. А 17 января с Додоном встретились президент России и глава Совета Федерации. Одна из тем, ради которой Игорь Додон приезжал в Москву, — приднестровское урегулирование. Впервые за долгие годы Кишинёв намерен всерьёз подойти к её решению. На встречах в Москве сдержанно говорилось о том, что единая и неделимая Молдавия — это хорошо, но выбор должен сделать народ.

Уже после возвращения на родину, 24 января, президент Молдавии Игорь Додон заявил на пресс-конференции что приднестровский вопрос будет решаться на всенародном референдуме.

«Считаю, что по вопросу приднестровского урегулирования не должно быть разных позиций на уровне президента, парламента и правительства. Реинтеграция страны — это аспект национального значения», — сказал он. Додон считает, что для достижения результата необходимо объединить усилия: «решение должно быть общим, принятое большинством населения путем референдума».

В Приднестровье такой референдум уже проведен, заявил «Парламентской газете» 25 января, по прилёту в Москву Вадим Красносельский. — Молдавия, как суверенное государство, может сколько угодно проводить любые референдумы, это их внутреннее дело. У нас в Приднестровье в 2006 году народ высказался за независимость Приднестровья с последующим вхождением его в состав России. Мы не видим необходимости проведения повторных референдумов по данному вопросу. Наш народ определился».

Напомним, 17 сентября 2006 года в Приднестровской Молдавской Республике прошёл референдум о независимости. Жителям ПМР предстояло ответить на два вопроса — «поддерживаете ли Вы курс на независимость Приднестровской Молдавской Республики и последующее свободное присоединение Приднестровья к Российской Федерации?» и «считаете ли Вы возможным отказ от независимости Приднестровской Молдавской Республики с последующим вхождением в состав Республики Молдова?»

По первому вопросу «за» высказались 97,1 процентов приднестровцев, «против» — 2,3 процента. На второй вопрос положительно ответили 3,4 процента граждан ПМР, отрицательно — 94,6 процентов.